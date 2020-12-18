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Подписание присяги. Парламент Грузии десятого созыва начал работу 11 декабря 2020 года

Новый парламент Грузии официально закрывает осеннюю сессию

© Sputnik / Vladimir Umikashvili
Политика
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Темы:
Парламент Грузии (222)
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В оставшиеся до Нового года дни на внеочередных заседаниях парламент должен успеть выразить доверие новому составу правительства и принять госбюджет на 2021 год

ТБИЛИСИ, 18 дек — Sputnik. Парламент Грузии десятого созыва официально закроет осеннюю сессию в пятницу, 18 декабря.

Согласно регламенту, осенняя сессия парламента закрывается в третью пятницу декабря пленарным заседанием или заседанием бюро. Известно, что новый парламент после закрытия сессии продолжит работу в формате внеочередных заседаний.

Парламент Грузии десятого созыва. Пленарное заседание
© Sputnik / STRINGER
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В парламенте запланировано заседание парламентского комитета по образованию, науке и культуре, а также комитета по обороне и безопасности. Сегодня же состоится заседание бюро.

Новый парламент до конца декабря должен выразить доверие правительству и утвердить госбюджет на 2021 год.

Законодательный орган десятого созыва вступил в полномочия 11 декабря.

После признания полномочий нового парламента правительство Грузии ушло в отставку в полном составе. Все министры страны являются исполняющими обязанности. Для получения доверия правительство должно получить поддержку минимум 76 депутатов парламента.

Парламент десятого созыва продолжает работать с участием 90 депутатов правящей партии ""Грузинская мечта". 60 мест оппозиции продолжают пустовать. 

Темы:
Парламент Грузии (222)
Теги:
Осенняя сессия парламента, Парламент Грузии, Грузия


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