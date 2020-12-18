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Правительство и власть. Парламент Грузии десятого созыва начал работу 11 декабря 2020 года

Парламент Грузии готовится к обсуждению нового состава и программы правительства

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Политика
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Все точки над "и" будут расставлены на следующей неделе, когда в парламенте будет оглашен полный список нового кабинета министров

ТБИЛИСИ, 18 дек — Sputnik. Состав нового правительства Грузии и правительственная программа будут представлены законодательному органу десятого созыва для получения доверия до конца дня в пятницу.

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После признания полномочий нового парламента правительство Грузии ушло в отставку в полном составе. Все министры страны являются исполняющими обязанности. Для получения доверия правительство должно получить поддержку минимум 76 депутатов парламента.

Процесс обсуждения в комитетах и фракциях начнется на следующей неделе.

Уже известно, что значительных изменений в составе кабинета министров не ожидается. Единственное исключение, о котором известно, в новом правительстве будет новый министр юстиции, поскольку бывший глава ведомства Теа Цулукиани стала депутатом.

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© Sputnik / STRINGER
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Сама Цулукиани поведала журналистам, что ей предлагали вернуться на прежнюю должность, но она отказалась.

По информации первого вице-спикера парламента Гии Вольского, планируется восстановить в правительстве статус-кво, то есть вновь сделать министерство культуры отдельной структурой, выделив его  из министерства образования, науки, культуры и спорта. Вольский считает, что с самого начала была допущена ошибка, когда произошло объединение этих двух ведомств.

"По вопросу состава правительства ведутся консультации. Определенные соглашения уже есть, но вопрос нужно довести до конца. Мы не должны в этой нездоровой среде дать возможность нездоровым силам устраивать скандальную ситуацию. Не стоит ожидать значительных изменений, если не считать того плана, который может быть реализован в ближайший период - это выделение министерства культуры и назначение нового министра юстиции", - заявил журналистам Гия Вольский.

На прошлой неделе правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия" официально представила парламенту кандидатуру Георгия Гахария на пост премьер-министра страны.

Темы:
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Теги:
Правительство, Парламент Грузии, Грузия


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