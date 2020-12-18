Новый состав Кабмина Грузии: кому доверил Гахария портфели министров

В составе кабинета министров только одно изменение - новым министром юстиции назначен Гоча Лорткипанидзе

ТБИЛИСИ, 18 дек — Sputnik. Исполняющий обязанности премьер-министра Грузии Георгий Гахария представил состав нового правительства и правительственную программу парламенту.

После признания полномочий нового парламента правительство Грузии ушло в отставку в полном составе. Все министры страны являются исполняющими обязанности.

Уже известно, что значительных изменений в составе кабинета министров не ожидается. Единственное исключение, о котором известно, в новом правительстве будет новый министр юстиции, поскольку бывший глава ведомства Теа Цулукиани стала депутатом. На пост министра юстиции представлена кандидатура Гочи Лорткипанидзе.

Что касается остальных портфелей, то они распределились следующим образом:

Министр регионального развития и инфраструктуры Грузии – Майя Цкитишвили

Министр юстиции Грузии– Гоча Лорткипанидзе

Министр внутренних дел Грузии – Вахтанг Гомелаури

Министр экономики и устойчивого развития Грузии – Натия Турнава

Министр иностранных дел Грузии – Давид Залкалиани

Министр финансов Грузии – Иване Мачавариани

Министр образования, науки, культуры и спорта Грузии – Михаил Чхенкели

Министр по делам вынужденно перемещенных с оккупированных территорий Грузии лиц, труда, здравоохранения и социальной защиты - Екатерина Тикарадзе

Министр охраны окружающей среды и сельского хозяйства Грузии – Леван Давиташвили

Что касается правительственной программы «Для строительства европейского государства», ее основной целью является преодоление созданного пандемией кризиса, быстрое восстановление экономики и развитие, создание стабильной и безопасной среды для каждого гражданина, продолжение структурных реформ. Исходя из указанных целей, усилия правительства Грузии будут направлены на следующие четыре ключевые направления: 1. Внешняя политика, безопасность, решение конфликтов и права человека, 2. Экономическое развитие, 3. Социальная политика и развитие человеческого капитала, 4. Государственное управление.

Для получения доверия правительство должно получить поддержку минимум 76 депутатов парламента.

Процесс обсуждения в комитетах и фракциях начнется на следующей неделе.