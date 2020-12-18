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Министр Юстиции Гоча Лорткипанидзе

Кто займет кресло министра юстиции в новом правительстве Грузии?

photo: Ministry of Justice / FB
Политика
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Темы:
Правительство Грузии (139)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/politics/20201218/250388606/Kto-zaymet-kreslo-ministra-yustitsii-v-novom-pravitelstve-Gruzii.html

Гоча Лорткипанидзе не новичок в правительстве - с 2013 года он являлся заместителем министра юстиции, поэтому он только пересядет в другой кабинет

ТБИЛИСИ, 18 дек — Sputnik.  Исполняющий обязанности премьер-министра Грузии Георгий Гахария представил парламенту на выражение доверия новый состав своего правительства.

Георгий Гахария. Заседание правительства Грузии
photo : Government of Georgia / FB
Новый состав Кабмина Грузии: кому доверил Гахария портфели министров

Состав кабинета министров оставлен практически без изменения - все министры сохранили свои портфели. Заменить Гахария пришлось только министра юстиции, поскольку Теа Цулукиани предпочла после парламентских выборов остаться работать в парламенте. Ее на посту министра юстиции сменит Гоча Лорткипанидзе.

Можно сказать, что и он не совсем новое лицо в правительстве. Лорткипанидзе  в 2005-2009 гг. был советником премьер-министра по международному праву и иностранным делам, с 2013 года являлся заместителем министра юстиции.

Уроженец Поти Гоча Лорткипанидзе в 1995 году окончил Эвексский университет (Великобритания), учился магистратуре Гарвардской школе права (США), в докторантуре Фордамской школе права. В 2007-2010 гг был приглашенным исследователем Колумбийского университета, а затем адъюнкт-профессором этого же университета.

Для получения доверия правительство должно получить поддержку минимум 76 депутатов парламента.

Процесс обсуждения в парламентских комитетах и фракциях начнется на следующей неделе.

Темы:
Правительство Грузии (139)
Теги:
Парламент Грузии, Правительство, Грузия


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