Кто займет кресло министра юстиции в новом правительстве Грузии?

ТБИЛИСИ, 18 дек — Sputnik. Исполняющий обязанности премьер-министра Грузии Георгий Гахария представил парламенту на выражение доверия новый состав своего правительства.
Состав кабинета министров оставлен практически без изменения - все министры сохранили свои портфели. Заменить Гахария пришлось только министра юстиции, поскольку Теа Цулукиани предпочла после парламентских выборов остаться работать в парламенте. Ее на посту министра юстиции сменит Гоча Лорткипанидзе.
Можно сказать, что и он не совсем новое лицо в правительстве. Лорткипанидзе в 2005-2009 гг. был советником премьер-министра по международному праву и иностранным делам, с 2013 года являлся заместителем министра юстиции.
Уроженец Поти Гоча Лорткипанидзе в 1995 году окончил Эвексский университет (Великобритания), учился магистратуре Гарвардской школе права (США), в докторантуре Фордамской школе права. В 2007-2010 гг был приглашенным исследователем Колумбийского университета, а затем адъюнкт-профессором этого же университета.
Для получения доверия правительство должно получить поддержку минимум 76 депутатов парламента.
Процесс обсуждения в парламентских комитетах и фракциях начнется на следующей неделе.