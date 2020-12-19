Кандидат в министры юстиции Грузии стал судьей Гаагского суда

Новую должность в Международном уголовном суде он займет на десять лет – до 2030 года

ТБИЛИСИ, 19 дек - Sputnik. Кандидат в министры юстиции Грузии Гоча Лорткипанидзе избран судьей Международного уголовного суда, об этом в своем Twitter-аккаунте написал председатель Ассамблеи стран Римского статуса МУС О-Гон Квон.

На этой неделе премьер-министр Грузии Георгий Гахария назвал Гочу Лорткипанидзе в качестве кандидата в министры юстиции Грузии. Он сменит Тею Цулукиани, которая занимала этот пост в течение восьми лет.

За поддержку Лорткипанидзе партнеров уже поблагодарил и. о. министра иностранных дел Грузии Давид Залкалиани, который отметил, что это первый случай, когда грузинский судья занял такую высокую позицию.

"Я хотел бы прежде всего поблагодарить страны-партнеры за их поддержку, а также многих моих коллег, которые подтвердили свою поддержку в частных беседах, и грузинский дипломатический корпус, который проделал большую работу для этого результата", – написал Залкалиани на своей странице в соцсети Facebook.

Прокомментировала назначение Лорткипанидзе и президент страны Саломе Зурабишвили.

"Грузия горда, что ее кандидата избрали судьей Международного уголовного суда в Гааге", – написала президент Грузии в своем Twitter-аккаунте.

Лоркипанидзе будет занимать новую должность до 2030 года.

Международный уголовный суд – первый постоянно действующий международный трибунал, который рассматривает вопрос об индивидуальной уголовной ответственности лиц за наиболее серьезные преступления против человечества: геноцид, военные преступления, преступления против человечности и преступление агрессии.

Суд был учрежден на основании Римского статута 1998 года, который вступил в силу в 2002 году. По состоянию на 2020 год Римский статут ратифицировали 123 государства.

Грузия присоединилась к Римскому статуту 5 сентября 2003 года.