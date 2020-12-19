Грузия продолжит политику мирного урегулирования конфликтов в ближайшие четыре года

Программа правительства вместе с обновленным кабинетом министров во главе с премьер-министром Георгием Гахария уже представлена в парламент

ТБИЛИСИ, 19 дек - Sputnik. В ближайшие четыре года Грузия останется верной принципу мирного урегулирования конфликтов и намерена продолжить диалог с Россией в формате Женевских переговоров, говорится в тексте программы правительства "Для строительства европейского государства".

Программа правительства вместе с обновленным кабинетом министров во главе с премьер-министром Грузии Георгием Гахария представлена в парламент. Выражение доверия правительству Гахария и его программе запланировано на 24 декабря.

Согласно части программы, касающейся внешней политики, Грузия намерена продолжить использование формата политического диалога между ею и Россией – международных Женевских дискуссий для мирного урегулирования конфликтов.

"Интенсивно продолжится работа для актуализации этого формата на высоком уровне, что включает в себя и обеспечение высокого уровня представительства стратегических партнеров Грузии", – отмечается в тексте программы.

Кроме того, Грузия намерена продолжить осуществление программы "Шаг к лучшему будущему", направленной на сближение конфликтующих сторон и развитие основанного на совместных интересах сотрудничества.

Однако при этом в программе правительства отмечается, что территориальная целостность для Грузии останется приоритетной и она продолжит прилагать все усилия для продолжения политики непризнания независимости Абхазии и Цхинвальского региона (Южной Осетии).

Между Россией и Грузией не существует дипломатических отношений, диалог между странами поддерживался в рамках Женевских дискуссий и переговоров российского сенатора Григория Карасина и спецпредставителя премьера Грузии по связям с РФ Зураба Абашидзе, проводимых с 2012 года в Праге. Отношения двух стран были разорваны грузинской стороной после того, как Москва 26 августа 2008 года признала суверенитет Абхазии и Южной Осетии.