Новый судья Гаагского суда успеет поработать в правительстве Грузии

Кандидат в министры юстиции Грузии ранее получил пост судьи Международного уголовного суда, из-за чего встал вопрос о том, сможет ли он возглавлять ведомство в Грузии

ТБИЛИСИ, 19 дек — Sputnik. Назначенный судьей Международного уголовного суда (МУС) в Гааге Гоча Лорткипанидзе проработает в правительстве Грузии до вступления в новую должность, написал на своей странице в Facebook кандидат в премьер-министры Грузии Георгий Гахария.

Лорткипанидзе, являясь кандидатом на пост министра юстиции, в субботу получил пост судьи Международного уголовного суда.

"Господин Гоча приступит к исполнению очень важных и ответственных полномочий через несколько месяцев. До этого он будет работать в нашей команде и делать важные дела", – написал Гахария.

Он также отметил, что гордится этим достижением Грузии и выразил уверенность, что Гоча Лорткипанидзе будет достойным судьей МУС.

Выражение доверия правительству, представленному Гахария, пройдет 24 ноября. Гоча Лоркипанидзе – единственный новый министр в Кабмине. На этом посту он сменит Тею Цулукиани, которая занимала эту должность в течение 8 лет.

Международный уголовный суд – первый постоянно действующий международный трибунал, который рассматривает вопрос об индивидуальной уголовной ответственности лиц за наиболее серьезные преступления против человечества: геноцид, военные преступления, преступления против человечности и преступление агрессии.

Суд был учрежден на основании Римского статута 1998 года, который вступил в силу в 2002 году. По состоянию на 2020 год Римский статут ратифицировали 123 государства.

Грузия присоединилась к Римскому статуту 5 сентября 2003 года.