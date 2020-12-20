Миссия наблюдателей Евросоюза остается в Грузии еще на два года

Решение принято после стратегического обзора работы миссии Комитетом по политическим вопросам и безопасности ЕС

ТБИЛИСИ, 20 дек - Sputnik. Полномочия Миссии наблюдателей Евросоюза (МНЕС) в Грузии продлены на 2 года - до 14 декабря 2022, говорится в заявлении на сайте Европейской службы внешнеполитической деятельности.

МНЕС — это невооруженная гражданская миссия наблюдателей, которая оказывает поддержку процессам стабилизации и нормализации ситуации в зоне конфликта, в соответствии с шестипунктым соглашением, подписанным Россией и Грузией в августе 2008 года.

Совет ЕС принял соответствующее решение 3 декабря и выделил Миссии 44,8 миллиона евро. Решение принято после стратегического обзора работы миссии Комитетом по политическим вопросам и безопасности.

С марта 2020 года миссию в Грузии возглавляет Марек Шигель.

МНЕС работает в Грузии с октября 2008 года. Сотрудниками миссии являются 28 стран-участниц Евросоюза.

Миссия способствует снижению напряженности путем содействия контактам между сторонами и другими мерами по укреплению доверия.