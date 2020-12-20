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Единое национальное движение

Нового председателя "Национального движения" выберут электронным голосованием

© Sputnik / STRINGER
Политика
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Темы:
Выборы 2020: "Единое национальное движение" (46)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/politics/20201220/250401526/Novogo-predsedatelya-Natsionalnogo-dvizheniya-vyberut-elektronnym-golosovaniem.html

В избрании нового председателя "Единого Национального движения" смогут принять участие как члены партии, так и ее сторонники

ТБИЛИСИ, 20 дек - Sputnik. Кандидатами на пост председателя "Единого Национального движения" выдвинуты два лидера партии – Ника Мелия и экс-председатель правительства Аджарии Леван Варшаломидзе. Об этом заявил после заседания политсовета партии один из лидеров ЕНД Заал Удумашвили.

Лидеры ЕНД слушают обращение Михаила Саакашвили по скайпу на партийном съезде
© Sputnik / Alexander Imedashvili
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Очередное заседание политсовета партии пройдет до конца месяца, во время которого и будет избран новый председатель.

По словам Урумашвили, нового председателя изберут как члены партии, так и ее сторонники в электронном виде.

"Десятки тысяч наших сторонников, членов партии примут участие в выборе, и это будет происходить в электронном виде. Все наши сторонники смогут поддержать желаемого ими кандидата в электронном виде. Таким образом председатель избирается впервые. На заседании политсовета было выдвинуто несколько кандидатов, и наконец определились двое", - сказал Удумашвили.

15 декабря председатель партии Григол Вашадзе объявил о своем уходе.

Партийный съезд Единого национального движения
© Sputnik / Alexander Imedashvili
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"Я решил покинуть все занимаемые должности и выйти из партии. Мне крайне сложно сделать этот шаг, но другого выхода не вижу. С января 2017 года в течение четырех лет я пытался сделать все, что было в моих скромных силах, чтобы партия выросла, укрепила свои позиции, оставалась бы главным оппозиционным объединением и в итоге смогла получить мандат от граждан Грузии для возвращения к власти. Думаю, что мы достигли многого, но есть факты, с которыми я категорически не могу смириться", – написал Вашадзе.

По словам политика, он был не согласен с тактикой, выбранной большинством партийного руководства без консультаций с членами партии. Еще больше неприемлемо отсутствие партийной стратегии. Это на руку только "Грузинской мечте", отметил Вашадзе.

Темы:
Выборы 2020: "Единое национальное движение" (46)
Теги:
Единое Нацдвижение, Грузия


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