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Здание МИД Грузии

Главы дипмиссий Грузии за рубежом соберутся на онлайн-конференцию

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Политика
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Темы:
Внешняя политика Грузии (562)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/politics/20201221/250404134/Glavy-dipmissiy-Gruzii-za-rubezhom-soberutsya-na-onlayn-konferentsiyu.html

Речь пойдет о региональном сотрудничестве и политике Грузии в отношении соседей, а также о многосторонней дипломатии

ТБИЛИСИ, 21 дек - Sputnik. Ежегодная встреча глав дипломатических миссий Грузии за рубежом "Амбассодариал 2020" пройдет в онлайн-формате 21-23 декабря, говорится в информации Министерства иностранных дел Грузии.

Как сообщает внешнеполитическое ведомство, темой конференции станет "Приоритеты внешней политики Грузии в условиях глобальной пандемии, новые вызовы и возможности". Встречу откроет и. о. министра иностранных дел Грузии Давид Залкалиани. Перед участниками мероприятия выступят президент Грузии Саломе Зурабишвили, и. о. премьер-министра Грузии Георгий Гахария и спикер парламента Арчил Талаквадзе.

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"В ходе конференции участники подведут итоги деятельности в сфере внешней политики в 2020 году и обсудят план действий на 2021 год. Особое внимание будет уделено вызовам, создаваемым распространением пандемии нового коронавируса и турбулентной обстановке, созданной во всем мире, мерам, принятым МИД Грузии в борьбе с вирусом, и важным шагам, предпринятым для возвращения граждан Грузии, находящихся за границей, на родину", – говорится в заявлении.

На встрече обсудят вопросы восстановления суверенитета и территориальной целостности Грузии, процесс европейской и евроатлантической интеграции, укреплении двустороннего сотрудничества с США, европейскими странами, странами Азии, Ближнего Востока, Африки и Океании. Речь пойдет о региональном сотрудничестве и политике Грузии в отношении соседей, а также о многосторонней дипломатии, предпринятых и запланированных шагах в направлении культурной и экономической дипломатии, стратегических коммуникаций и эффективного противодействия новым вызовам и угрозам.

Темы:
Внешняя политика Грузии (562)
Теги:
МИД Грузии, Грузия


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