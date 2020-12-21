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Верховный совет Аджарии

Депутаты "Нацдвижения" официально отказались от мандатов в Верховный совет Аджарии

© Sputnik / Seyran Baroyan
Политика
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Темы:
Политическая жизнь Грузии (215)
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https://sputnik-georgia.ru/politics/20201221/250409082/Deputaty-Natsdvizheniya-ofitsialno-otkazalis-ot-mandatov-v-Verkhovnyy-sovet-Adzharii.html

Вопрос снятия депутатских полномочий с шести представителей блока "Единое национальное движение – Сила в единстве" законодательный орган Аджарии рассмотрит после Нового года

ТБИЛИСИ, 21 дек - Sputnik. Шесть из семи оппозиционных депутатов, которые баллотировались в Верховный совет Аджарии по избирательным спискам блока "Единое национальное движение – Сила в единстве" официально отказались от мандатов.

Несмотря на протесты, открылось заседание Верховного совета Аджарии - видео>>

Соответствующее заявление о снятии с себя депутатских полномочий уже подали на имя председателя законодательного органа автономии.

Один из депутатов от блока Ираклий Чавлеишвили решил все же войти в Верховный совет Аджарии и выйти из Республиканской партии, которая входит в состав блока "Единое национальное движение – Сила в единстве".

Верховный совет Аджарии
© Sputnik / Seyran Baroyan
Процесс начался: первый оппозиционный депутат входит в Верховный совет Аджарии

Заявления представителей оппозиции о снятии депутатских полномочий, предположительно, будут удовлетворены после Нового года, заявил председатель Верховного совета Аджарии Давид Габаидзе.

"Верховный совет Аджарии не является однопартийным, поскольку один из оппозиционных депутатов будет работать в нем. В целом Верховный совет Аджарии был бы однопартийным, если бы избиратели выразили доверие только одной партии. Будет ли работать оппозиция ж право выбора у них. Думаю, что решение оппозиции является ошибкой", – заявил Габаидзе.

Выборы в Верховный совет Аджарской автономной республики прошли параллельно с парламентскими выборами 31 октября.

Пятипроцентный барьер на выборах Верховного совета Аджарии преодолели только две партии – "Грузинская мечта" и "Национальное движение". 14 мандатов у правящей партии и семь – у оппозиции.

Темы:
Политическая жизнь Грузии (215)
Теги:
Оппозиция, Верховный совет Аджарии, Грузия


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