Депутаты "Нацдвижения" официально отказались от мандатов в Верховный совет Аджарии

Вопрос снятия депутатских полномочий с шести представителей блока "Единое национальное движение – Сила в единстве" законодательный орган Аджарии рассмотрит после Нового года

ТБИЛИСИ, 21 дек - Sputnik. Шесть из семи оппозиционных депутатов, которые баллотировались в Верховный совет Аджарии по избирательным спискам блока "Единое национальное движение – Сила в единстве" официально отказались от мандатов.

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Соответствующее заявление о снятии с себя депутатских полномочий уже подали на имя председателя законодательного органа автономии.

Один из депутатов от блока Ираклий Чавлеишвили решил все же войти в Верховный совет Аджарии и выйти из Республиканской партии, которая входит в состав блока "Единое национальное движение – Сила в единстве".

Заявления представителей оппозиции о снятии депутатских полномочий, предположительно, будут удовлетворены после Нового года, заявил председатель Верховного совета Аджарии Давид Габаидзе.

"Верховный совет Аджарии не является однопартийным, поскольку один из оппозиционных депутатов будет работать в нем. В целом Верховный совет Аджарии был бы однопартийным, если бы избиратели выразили доверие только одной партии. Будет ли работать оппозиция ж право выбора у них. Думаю, что решение оппозиции является ошибкой", – заявил Габаидзе.

Выборы в Верховный совет Аджарской автономной республики прошли параллельно с парламентскими выборами 31 октября.

Пятипроцентный барьер на выборах Верховного совета Аджарии преодолели только две партии – "Грузинская мечта" и "Национальное движение". 14 мандатов у правящей партии и семь – у оппозиции.