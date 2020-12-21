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Сторонники Сталина отметили в Гори день рождения вождя народов

В Гори отметили день рождения Сталина

© Sputnik / STRINGER
Политика
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/politics/20201221/250410290/V-Gori-po-traditsii-otmetili-den-rozhdeniya-Stalina-.html

Участники мероприятия вспомнили вклад "вождя народов" в мировую историю и в очередной раз потребовали вернуть его памятник на прежнее место

ТБИЛИСИ, 21 дек - Sputnik. В родном городе Иосифа Сталина - в Гори (регион Шида Картли), отметили 142-летие со дня рождения советского политического, государственного, военного и партийного деятеля.

Каждый год 21 декабря в Гори по традиции съезжаются идейные сторонники Сталина, чтобы отметить день рождения "Вождя всех народов".

День рождения Иосифа Сталина отметили его сторонники в городе Гори
© Sputnik / STRINGER
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В этом году, предположительно, из-за пандемии коронавируса торжества были скромными – участников мероприятия было гораздо меньше, чем в предыдущие годы. Почитатели "Вождя народов" на этот раз отказались от традиционного шествия от Дома-музея Сталина до центральной площади, где некогда стоял памятник ему.

Члены Коммунистической партии и движения "Сталинистов" с портретами вождя и цветами собрались у его дома-музея  Сталина и предались воспоминаниям. Участники мероприятия также в очередной раз потребовали вернуть памятник Сталину, демонтированный в 2010 году, на прежнее место - в центр города.

Личность Иосифа по сегодняшний день как в Грузии, так и по всему миру вызывает противоречивые мнения. Кто-то считает, что он был выдающимся политическим деятелем, а кто-то его называет жестоким тираном.

Теги:
Иосиф Сталин, Гори, Грузия


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