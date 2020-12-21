В Гори отметили день рождения Сталина

Участники мероприятия вспомнили вклад "вождя народов" в мировую историю и в очередной раз потребовали вернуть его памятник на прежнее место

ТБИЛИСИ, 21 дек - Sputnik. В родном городе Иосифа Сталина - в Гори (регион Шида Картли), отметили 142-летие со дня рождения советского политического, государственного, военного и партийного деятеля.

Каждый год 21 декабря в Гори по традиции съезжаются идейные сторонники Сталина, чтобы отметить день рождения "Вождя всех народов".

В этом году, предположительно, из-за пандемии коронавируса торжества были скромными – участников мероприятия было гораздо меньше, чем в предыдущие годы. Почитатели "Вождя народов" на этот раз отказались от традиционного шествия от Дома-музея Сталина до центральной площади, где некогда стоял памятник ему.

Члены Коммунистической партии и движения "Сталинистов" с портретами вождя и цветами собрались у его дома-музея Сталина и предались воспоминаниям. Участники мероприятия также в очередной раз потребовали вернуть памятник Сталину, демонтированный в 2010 году, на прежнее место - в центр города.

Личность Иосифа по сегодняшний день как в Грузии, так и по всему миру вызывает противоречивые мнения. Кто-то считает, что он был выдающимся политическим деятелем, а кто-то его называет жестоким тираном.