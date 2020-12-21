"Альянс патриотов Грузии" отказался от мест в парламенте страны

Партия будет действовать независимо от других оппозиционеров и у нее есть своя стратегия и тактика, заявила лидер "Патриотов"

ТБИЛИСИ, 21 дек - Sputnik. Представители оппозиционной партии "Альянс патриотов Грузии", которая по итогам парламентских выборов получила четыре места в законодательном органе Грузии, официально отказались от депутатских мандатов.

Соответствующее заявление на имя председателя парламента Арчила Талаквадзе они подали в законодательный орган десятого созыва.

Как отметила одна из лидеров партии Ирма Инашвили, "Альянс патриотов" продолжит борьбу для того, чтобы в стране состоялись справедливые выборы.

"Я была одной из первых, кто говорил, что не войдет в парламент десятого созыва, поскольку парламентские выборы 31 октября 2020 года были сфальсифицированы. Совершенно безосновательна логика "Грузинской мечты", которая говорит, что якобы оппозиция не может доказать фальсификацию выборов. Существует не один факт и доказательство того, что выборы сфальсифицированы", - заявила Инашвили журналистам.

При этом она отметила, что оппозиционная партия действует независимо и у них есть своя стратегия и тактика.

"Мы следуем своему независимому пути, и все наши шаги будут моральными и справедливыми. Мы не боролись за то, чтобы в Грузии выборы были узурпированы. Мы боролись для того, чтобы достичь свободных, демократических выборов. Уверена, что мы обязательно добьемся этого", - заявила Инашвили.

Она также разъяснила, почему раньше не удалось внести заявления о снятии депутатских полномочий в парламент.

"Очень жаль, что в течение последних 20 дней я болела и раньше не смогла внести это заявление. Все лидеры нашей партии болели коронавирусом. Сейчас мне хорошо, у меня оптимистический настрой, и с этим настроем мы продолжим борьбу для проведения справедливых выборов", - отметила Инашвили.

Уже больше месяца политический кризис, возникший в стране после парламентских выборов 31 октября, пытаются разрядить послы ЕС и США, которые выступают посредниками в переговорах между властью и оппозицией. За это время западные дипломаты пытались уговорить оппозиционные партии принять итоги парламентских выборов, а власти – пойти на определенные уступки.

Помимо партии "Альянс патриотов", ранее пять из восьми оппозиционных партий, которые попали в парламент по итогам выборов, официально отказались от депутатских мандатов. Это представители блока "Единое национальное движение – сила в единстве" (36 мандатов), "Европейская Грузия" (5 мандатов), "Стратегия Агмашенебели" (4 мандата), "Лело для Грузии" (4 мандата) и Лейбористской партии Грузии (1 мандат). Эти же партии аннулировали свои пропорциональные избирательные списки в Центральной избирательной комиссии.

К этому списку также присоединился представитель партии "Гирчи" Зураб Джапаридзе. Остальные три члена партии, которые попали в парламент, пока не писали официального заявления о сложении депутатских полномочий.

Партия "Гирчи" и еще две оппозиционные партии "Альянс патриотов Грузии" и "Граждане" пока не обращались к ЦИК об аннулировании пропорциональных списков. Эти же партии не подписали документ о публичном отказе от депутатских мандатов.