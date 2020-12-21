Для получения госфинансирования партиям надо участвовать в работе парламента

Сумму из государственного бюджета получит только партия в избирательном блоке, которая освоит не менее половины полученных на выборах мандатов, говорится в законопроекте

ТБИЛИСИ, 21 дек - Sputnik. На заседании бюро парламента Грузии инициированы поправки в закон "О политических объединениях граждан", предусматривающие лишение или приостановку государственного финансирования политических партий.

Пакет законопроектов предусматривает приостановку и прекращение государственного финансирования тем политическим партиям, которые полностью не реализуют депутатские мандаты или депутаты которых по неуважительной причине пропускают пленарные заседания.

Также, согласно поправкам, сумму из государственного бюджета получит только партия в избирательном блоке, которая освоит не менее половины полученных на выборах мандатов. Также партия, входящая в избирательный блок, не получит бюджетного финансирования на следующий год, если по необоснованным причинам хотя бы половина членов парламента, избранных по ее спискам, пропустит в течение года все пленарные заседания парламента текущего созыва.

Что касается вопроса финансирования, согласно распоряжению председателя ЦИК, правящая партия "Грузинская мечта" будет ежегодно получать 5,1 миллиона лари ($1,55 млн), около 428,3 тысячи лари ($130,5 тысяч) в месяц.

Что касается оппозиционных партий, то их финансирование будет следующим:

Партия Финансирование в месяц Финансирование в год "Единое национальное движение" 183 302 2 199 635 "Движение государство для народа" 20 000 240 000 "Прогресс и свобода" 1 000 12 000 "Республиканская партия" 17 000 204 000 "Европейские демократы" 38 333 460 000 "Стратегия Агмашенебели" 78 327 939 925 "Закон и право" 8 703 104 436 "Европейская Грузия – движение за свободу" 93 700 1 124 409 "Лело для Грузии" 66 963 803 560 "Альянс патриотов Грузии" 86 926 1 043 120 "Лейбористская партия Грузия" 24 142 289 710

Между тем, без финансирования от государства остались еще две партии, прошедшие в парламент, – "Гирчи" и "Граждане". Они не обращались в ЦИК с заявкой на получение финансирования в знак протеста против фальсификации выборов.

Пять из восьми оппозиционных партий, которые попали в парламент по итогам выборов, официально отказались от депутатских мандатов. Это представители блока "Единое национальное движение – сила в единстве" (36 мандатов), "Европейская Грузия" (5 мандатов), "Стратегия Агмашенебели" (4 мандата), "Лело для Грузии" (4 мандата) и Лейбористской партии Грузии (1 мандат). Эти же партии аннулировали свои пропорциональные избирательные списки в Центральной избирательной комиссии.

К этому списку также присоединился представитель партии "Гирчи" Зураб Джапаридзе. Остальные три члена партии, которые попали в парламент, пока не писали официального заявления о сложении депутатских полномочий.

Заявление об отказе от мандатов на имя председателя парламента Арчила Талаквадзе в понедельник внес "Альянс патриотов Грузии" (4 мандата).

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Партии "Гирчи" и "Граждане" пока не обращались к ЦИК об аннулировании пропорциональных списков. Эти же партии не подписали документ о публичном отказе от депутатских мандатов.