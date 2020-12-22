В парламенте Грузии продолжаются слушания кандидатов в министры

Уже на этой неделе в Грузии, заручившись доверием парламента, к обязанностям приступит новый состав правительства

ТБИЛИСИ, 22 дек - Sputnik. Парламент Грузии продолжает слушания кандидатов в министры нового правительства.

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Во вторник в парламентских комитетах заслушают шесть кандидатов в министры.

В частности, перед депутатами профильных комитетов предстанут кандидат на пост министра образования, науки, культуры и спорта Михаил Чхенкели и кандидат на пост министра по делам вынужденно перемещенных с оккупированных территорий Грузии лиц, труда, здравоохранения и социальной защиты Екатерина Тикарадзе.

В этот же день пройдут слушания кандидата на пост министра обороны Ираклия Гарибашвили, кандидата на пост министра юстиции Гочи Лорткипанидзе, кандидата на пост госминистра Теи Ахвледиани и кандидата на пост министра внутренних дел Вахтанга Гомелаури.

23 декабря встреча с кандидатами в члены кабинета министра состоится в формате фракции "Грузинская мечта", а 24 декабря на пленарном заседании парламент объявит доверие новому составу правительства во главе с Георгием Гахария.

Для получения доверия кабинет министров вошел в парламент следующим составом: премьер-министр – Георгий Гахария, министр регионального развития и инфраструктуры – Майя Цкитишвили, министр юстиции – Гоча Лорткипанидзе, министр внутренних дел – Вахтанг Гомелаури, министр экономики и устойчивого развития – Натия Турнава, министр иностранных дел – Давид Залкалиани, министр финансов – Иване Мачавариани, министр образования, науки, культуры и спорта – Михаил Чхенкели, министр по делам вынужденно перемещенных с оккупированных территорий Грузии лиц, труда, здравоохранения и социальной защиты Екатерина Тикарадзе, министр охраны окружающей среды и сельского хозяйства – Леван Давиташвили, министр обороны – Ираклий Гарибашвили, госминистр по вопросам примирения и гражданского равноправия – Тея Ахвледиани.

Для получения доверия правительство должно получить поддержку минимум 76 депутатов парламента.