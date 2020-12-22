Сфера образования в период пандемии – кандидата в министры заслушали в парламенте Грузии

Михаил Чхенкели подробно рассказал депутатам, как ему видится дальнейшее развитие образования, науки, культуры и спорта в сложных условиях пандемии

ТБИЛИСИ, 22 дек - Sputnik. Кандидат в министры образования, науки, культуры и спорта Грузии Михаил Чхенкели предстал со своей программой перед отраслевыми комитетами в парламенте Грузии.

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Чхенкели отметил важность обеспечения безопасной среды в вузах, школах и дошкольных учреждениях. По его словам, ведомство разработало документ функционирования детских садов, который в постпандемическом периоде будет своеобразным путеводителем для дошкольных учреждений. Чхенкели также отметил, что идет активная работа в плане внедрения билингвального образования в учреждениях дошкольного образования. Также с 2021 года высшие образовательные учреждения начнут осуществлять бакалаврские программы педагогов-воспитателей. С целью привлечения профкадров в профессию, будет определена и пересмотрена их зарплата.

Несмотря на сложности, вызванные пандемией, общими усилиями, удалось обеспечить качество и не прекращать учебный процесс, отметил Чхенкели. По его словам, антикризисные мероприятия, осуществленные министерством в направлении образования, в частности метод дистанционных уроков и проект "Телешкола", получили высокую оценку международных партнеров, таких как Microsoft и ОЕСD.

Профобразование

После того, как Грузия приняла новый закон о профобразовании, в стране значительно развились разные направления профессионального образования. В частности, усилена сеть учебных учреждений, утверждены новые стандарты авторизации профобразовательных учреждений, развито направление обучения взрослых, научная инфраструктура приближена к международным стандартам, увеличилась включенность работодателей в сферу профобразования.

По словам Чхенкели, после 15-летней паузы, в 2020 году система впервые предложила студентам наряду с профзнаниями полного общего образования и право продолжить учебу в высшем учебном заведении.

На данный момент, идет работа над новой моделью управления системой профобразования, которая вступит в силу с января 2021 года.

Начата работа и над проектами профшкол международного уровня, в которых вместе с грузинскими студентами смогут учиться и иностранцы. Например, школа вина и кулинарии в Кахети, школа туризма в Душети, Центр инженерного направления в Тбилиси. Идет активное развитие сети колледжей в Марнеули, Каспи, Хашури, Боржоми, Ланчхути, Чохатаури, Ахалкалаки, Батуми и Цхалтубо.

Чхенкели в своем выступлении в парламенте выразил особую благодарность педагогам, которые, по его словам, как и врачи в условиях пандемии стоят на передовой и являются такими же героями современности.

Для поддержки педагогов в условиях пандемии были созданы электронные учебные ресурсы, педагоги были переподготовлены для дистанционных уроков. Было проведено более 130 вебинаров, в которых приняли участие более 20 тысяч учителей. А соответствующий тренинг прошли около 16 тысяч педагогов. В течение последующих четырех лет значительно увеличится бюджетное финансирование сферы общего образования. Будут повышены зарплаты учителей и административного персонала, заявил Чхенкели.

Он также представил свое видение будущего развития науки, культуры и спорта.

Парламентские комитеты поддержали кандидатуру Михаила Чхенкели на должность министра образования, науки, культуры и спорта Грузии.

Парламент Грузии выразит доверие новому составу правительства на этой неделе.