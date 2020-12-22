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Президент Грузии проконсультировалась с представителями Верховного совета Аджарии

Президенту Грузии представлена кандидатура главы правительства Аджарии

photo: Official web site of the President of Georgia
Политика
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Темы:
Парламент Грузии (230)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/politics/20201222/250421996/Prezidentu-Gruzii-predstavlena-kandidatura-glavy-pravitelstva-Adzharii.html

Верховный совет Аджарии в качестве главы правительства автономии вновь выдвигает кандидатуру Торнике Рижвадзе

ТБИЛИСИ, 22 дек - Sputnik. Президент Грузии Саломе Зурабишвили встретилась с новоизбранными председателем Верховного совета Аджарской Автономной Республики Давидом Габаидзе, заместителем Председателя Верховного Совета Тите Арошидзе и председателем фракции "Грузинская мечта" Георгием Манвелидзе для обсуждения кандидата на пост председателя правительства Аджарии.

Верховный совет Аджарии
© Sputnik / Seyran Baroyan
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Согласно информации, опубликованной на сайте администрации президента, Саломе Зурабишвили в установленные сроки должна одобрить и представить на утверждение ВС кандидатуру председателя правительства автономной республики, а также подобранных им кандидатов в министры.

Большинство депутатов Верховного совета Аджарии поддержали на этот пост вновь Торнике Рижвадзе.

Новоизбранный Верховный совета Аджарии вступил в полномочия 15 декабря. В его составе всего один депутат-оппозиционер и 14 представителей правящей партии "Грузинская мечта".

Шесть депутатов от оппозиционного "Национальное движения" написали заявления о сложении с себя полномочий.

 

Темы:
Парламент Грузии (230)
Теги:
Правительство, Верховный совет Аджарии, Грузия


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