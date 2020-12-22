Грузия собирается приобрести новое оружие

У министерства обороны Грузии намечен обширный план укрепления обороноспособности страны на будущий год. О нем рассказал депутатам кандидат в министры Ираклий Гарибашвили

ТБИЛИСИ, 22 дек - Sputnik. Министерство обороны Грузии в ближайшее время планирует закупить современное вооружение, заявил кандидат на пост министра обороны Ираклий Гарибашвили на комитетских слушаниях в парламенте.

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Представители четырех комитетов заслушали планы кандидата в министры обороны Грузии по укреплению обороноспособности страны.

"Мы продолжим развивать возможности воздушной обороны Грузии. В 2018 году завершилась первая фаза французского проекта, и мы получили радары воздушного контроля, мобильный командный пункт, а также три типа зенитно-ракетных комплексов. В 2021 году будет завершена вторая фаза этого проекта. Кроме того мы недавно подписали соглашение с израильскими партнерами об обновлении и полной модернизации противовоздушной системы Rafael, также планируем приобрести современные переносные зенитно-ракетные установки", - сказал Гарибашвили.

Кроме того он анонсировал приобретение новых противотанковых систем.

"Также в будущем году мы планируем усилить противотанковые системы. Как вы знаете, Грузия уже получила от партнеров одну партию противотанкового комплекса Javelin, а в 2021 году при участие нашего стратегического партнера - США планируется приобрести дополнительную партию, в том числе с целью усиления противотанковой обороны будут закуплены дополнительные противотанковые системы ближнего действия", - заявил Гарибашвили.

В планах оборонного ведомства также модернизация парка военной авиации и усиление артиллерийской части закупкой новых систем управления огнем.

"В 2021 году мы приобретем оперативно-тактические, разведывательные и боевые беспилотные дроны и оснастим артиллерийскую часть современными беспилотными дронами", - отметил Гарибашвили.

После представления программы развития своего ведомства Гарибашвили ответит на вопросы депутатов.

Новому составу правительства Грузии парламент должен выразить доверие на этой неделе.