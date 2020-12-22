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Солдаты грузинской армии на параде

В Грузии пройдет реформа срочной службы в армии

© photo: Sputnik / David Khizanishvili
Политика
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Темы:
Оборона Грузии (165)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/politics/20201222/250424077/V-Gruzii-proydet-reforma-srochnoy-sluzhby-v-armii.html

Благодаря реформе уже через два-три года Силы обороны Грузии смогут принимать всех 7-8 тысяч призывников, считает Гарибашвили

ТБИЛИСИ, 22 дек - Sputnik. Весной в парламент Грузии поступит пакет законопроектов о реформе срочной службы, по итогам которого все призывники будут служить в системе обороны, заявил кандидат на пост министра обороны Грузии Ираклий Гарибашвили.

Возраст призыва в Грузии – от 18 до 27 лет. На сегодняшний день все призывники распределяются по следующим ведомствам: Силы обороны, пенитенциарная служба, военизированное подразделение МВД, Служба государственной безопасности и Специальная служба государственной охраны. При этом в силы обороны и пенитенциарную службу как правило попадает равное число призывников.

Заседание парламента Грузии. Депутаты
© Sputnik / Alexander Imedashvili
В парламенте Грузии продолжаются слушания кандидатов в министры

"Мы планировали провести реформу уже в этом году, но процесс был остановлен из-за пандемии. Уже весной, как только у нас будет возможность, мы представим пакет полной реформы срочной службы. Это не зависит только от Минобороны. Идея законопроекта в том, чтобы срочную службу граждане Грузии проходили только в системе Министерства обороны", - сказал Гарибашвили во время выступления в парламенте.

По его словам, благодаря реформе уже через два-три года Силы обороны Грузии смогут принимать всех 7-8 тысяч призывников.

"Мы принимаем претензии, что срочник, попадающий в силы обороны, проходит курс боевой подготовки, а после на него нет нагрузки и они выполняют роль караула. Теперь мы хотим изменить всю систему, чтобы все попадали в армию", - сказал Гарибашвили.

Помимо этого, по его словам, большой акцент будет сделан на резервную службу, для чего в каждом районе появятся центры рекрутирования.

Наблюдение за территорией. Карантин в Марнеули и Болниси. В борьбе с распространением коронавируса участвуют военные. На фото - министр обороны Ираклий Гарибашвили
photo : Irakli Garibashvili / FB
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Срок срочной службы составляет 12 месяцев. От призыва могут отказаться: граждане Грузии, которые служили в другой стране; были судимы за тяжкое или особо тяжкое преступление; прошли альтернативную трудовую службу; депутаты парламента; одаренные особым талантом; лица с ограниченными возможностями здоровья; непригодные для службы в армии.

Также от службы могут отказаться единственные сыновья в семье, один из членов которой погиб за территориальную целостность Грузии или во время прохождения военной службы.

Отсрочить срочную службу можно по состоянию здоровья, либо если призывник находится под следствием, либо является школьником, студентом, учится в резидентуре, зарегистрирован на сдачу Единых национальных экзаменов, если он единственный ребенок в семье или если у него двое детей или более. Льготы также касаются священников, учителей и сельских врачей.

Темы:
Оборона Грузии (165)
Теги:
Призыв в армию, Ираклий Гарибашвили, Министерство обороны Грузии, Грузия


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