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Ираклий Гарибашвили

Будущий министр обороны недоволен размером бюджета ведомства на 2021 год

photo : Gakharia / FB
Политика
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Темы:
Оборона Грузии (165)
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Существующий бюджет не отвечает требованиям, вызовам и приоритетам, которые стоят перед нашей страной, считает кандидат в министры

ТБИЛИСИ, 22 дек — Sputnik. Кандидат в министры обороны Грузии Ираклий Гарибашвили недоволен размером бюджета Минобороны Грузии и считает, что его надо увеличить.

Бюджет оборонного ведомства на 2021 год составляет 900 миллионов лари, что соответствует 2% от ВВП Грузии.

Наблюдение за территорией. Карантин в Марнеули и Болниси. В борьбе с распространением коронавируса участвуют военные. На фото - министр обороны Ираклий Гарибашвили
photo : Irakli Garibashvili / FB
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"Существующий бюджет не отвечает требованиям, вызовам и приоритетам, которые стоят перед нашей страной. Я хорошо понимаю, что в стране пандемия и правительству приходится решать много проблем, в том числе социально-экономические, но будем надеяться, что положение в 2021 году улучшится и мы получим больше возможности уделять внимание закупкам современного вооружения", - сказал Гарибашвили в ходе выступления в парламенте.

Ранее кандидат на пост главы оборонного ведомства отметил, что в 2021 году Грузия планирует приобрести дополнительную партию противотанковых систем Javelin, а также противотанковых систем ближнего действия и оперативно-тактические, разведывательные и боевые беспилотные дроны.

"На вооружение, скорее всего с учетом гранта США, будет направлено более 200 миллионов, что садится в стандарт 20% от бюджета", - сказал Гарибашвили.

Солдаты грузинской армии на параде
© photo: Sputnik / David Khizanishvili
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Он также ответил на критику по поводу приобретения 500 единиц дорогой спецтехники в 2020 году.

"Мне сложно согласиться с такой критикой, особенно от тех, кто не сталкивался с армией, а если имел, то почему задает такие вопросы. К примеру, в армии солдат перевозили на старых КрАЗах. Часто были случаи, когда, например, выехавшие из Сенаки останавливались на середине дороги, и наша армия пользовалась полностью амортизированной неуправляемой техникой", - отметил он.

По словам Гарибашвили, перевооружение грузинской армии продолжится до тех пор, пока у каждого из солдат не будет полного современного вооружения.

Темы:
Оборона Грузии (165)
Теги:
Бюджет Грузии, Ираклий Гарибашвили, Минобороны Грузии, Грузия


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