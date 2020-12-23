У Грузии будет обновленный Кабмин: что обещает правительство гражданам

ТБИЛИСИ, 23 дек — Sputnik. Парламент Грузии в среду в рамках внеочередной сессии выразит доверие обновленному правительству во главе с премьер-министром Георгием Гахария и его программе "Для строительства европейского государства".

Гахария представил парламенту практически полностью старый кабинет министров. Единственное новое лицо – кандидат на пост министра юстиции Гоча Лорткипанидзе. Для Лоткипанидзе это временное назначение – уже через несколько месяцев он покинет правительство и займет должность судьи Международного уголовного суда.

В целом кабинет министров представленный для получения доверия от парламента, выглядит следующим образом:

- министр образования, науки, культуры и спорта Михаил Чхенкели;

- министр охраны окружающей среды и сельского хозяйства Леван Давиташвили;

- министр экономики и устойчивого развития Натия Турнава;

- министр обороны Ираклий Гарибашвили;

- министр юстиции Гоча Лорткипанидзе ;

- министр вынужденных переселенцев с оккупированных территорий, труда, здравоохранения и социальной защиты Екатерина Тикарадзе;

- министр регионального развития и инфраструктуры Майя Цкитишвили;

- министр иностранных дел Давид Залкалиани;

- министр финансов Иване Мачавариани;

- министр внутренних дел Вахтанг Гомелаури;

- госминистр по примирению и гражданскому равноправию Тея Ахвледиани.

Помимо обновленного Кабмина Георгий Гахария представил также парламенту программу правительства "Для строительства европейского государства", которой также должны выразить доверие депутаты.

Основные акценты программы

Правительственная программа "Для строительства европейского государства" рассчитана на четыре года.

Основной целью этой программы является преодоление кризиса, созданного из-за пандемии коронавируса, быстрое восстановление экономики и ее развитие и создание безопасной среды для граждан.

Кроме того, в программе четко указано, что Грузия проведет до 2024 года все реформы для того, чтобы подать заявку на членство в Евросоюз.

В целом в программе выделено четыре направления: внешняя политика, безопасность и права человека, экономическое развитие, социальная политики и развитие человеческого капитала и государственное управление.

Направление внешней политики, безопасности и прав человека подразумевает укрепление отношений со стратегическими партнерами, заботу об обороноспособности и внутренний безопасности, а также внедрение высокого стандарта защиты прав человека.

Экономическое развитие предполагает способствование восстановлению и развитию бизнеса в посткризисный период, создание рабочих мест, а также преодоление нищеты.

Направление социальной политики и человеческого капитала основывается на развитие социальной сферы и системы здравоохранения, а также обеспечение качественного доступного образования.

Что касается государственного управления, то в этой части предполагается укрепление государственных институтов и увеличение эффективности их работы.