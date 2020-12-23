Гахария: без оппозиции в парламенте Грузии работать будет трудно

Будущий 2021 год будет очень трудным, что удваивает ответственность как правительства, так и парламента, у которого нет оппозиции, считает и. о. премьера

ТБИЛИСИ, 23 дек — Sputnik. Работать без оппозиции будет трудно с учетом тех вызовов и сложностей, перед которыми стоит страна, заявил кандидат на пост премьер-министра Грузии Георгий Гахария.

Гахария в данный момент представляет программу правительства и свой кабинет министров фракции правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия", которая и представила его на пост премьер-министра.

"Мы все понимаем, что 2021 год будет очень трудным и полным вызовов, что удваивает ответственность как правительства, так и парламента, у которого нет оппозиции. Вы все знаете, что без оппозиции работа будет очень трудной с учетом тех вызовов, перед которыми стоит страна. Это касается как глобальной пандемии, так и экономического кризиса, и политического процесса, который есть в стране", – сказал Гахария.

В данный момент ни один из 60 представителей оппозиционных партий не принимает участие в работе парламента. При этом, большая часть из них уже подали заявки об отказе от мандатов, которые парламент должен рассмотреть в ближайшее время.

Отказ от мандатов большей части оппозиционных депутатов вызван политическим кризисом, начавшимся после парламентских выборов. Оппозиция считает, что правящая партия сфальсифицировала выборы.