Гахария рассказал о женевских консультациях и назвал условие переговоров с Россией

И. о. премьер-министра заявил, что власти Грузии делают все для того, чтобы переговоры в Женеве принесли конкретные результаты

ТБИЛИСИ, 23 дек – Sputnik. Женевский формат обязательно должен быть сохранен, заявил кандидат в премьер-министры Грузии Георгий Гахария, отвечая на вопросы депутатов от правящей партии "Грузинская мечта".

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Формат женевских переговоров был создан после августовской войны 2008 года. Во встречах принимают участие делегации Грузии, России, США, представители абхазской и югоосетинской сторон, Евросоюза, ООН и ОБСЕ.

"Нас не устраивают переговоры ради переговоров, но формат Женевских переговоров должен быть сохранен. И мы должны сделать все, чтобы эффективность этих переговоров была максимально ощутима для наших граждан", – сказал Гахария.

По его словам, власти Грузии будут делать ставку на "работу с международными партнерами, чтобы максимально освоить мирный компонент в соответствии с обязательствами по соглашению от 2008 года".

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Отвечая на вопросы депутатов про переговоры с Россией, премьер не исключил, что могут быть задействованы и другие форматы, кроме Женевских переговоров и "пражских консультаций", но подчеркнул, что они возможны только при участии международных партнеров.

Между Россией и Грузией не существует дипломатических отношений, диалог между странами поддерживается в рамках Женевских дискуссий и переговоров российского сенатора Григория Карасина и спецпредставителя премьера Грузии по связям с РФ Зураба Абашидзе, проводимых с 2012 года в Праге. Отношения двух стран были разорваны грузинской стороной после того, как Москва 26 августа 2008 года признала суверенитет Абхазии и Южной Осетии.