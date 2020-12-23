"Он свободен в своих действиях" - Инашвили о решении соратника из "Альянса патриотов"

Автандил Энукидзе, вопреки позиции партии, решил все же войти в парламент, а останется ли он представителем "Альянса патриотов Грузии" в нем, этот вопрос пока остается открытым

ТБИЛИСИ, 23 дек — Sputnik. Партия не может повлиять на решения Автандила Энукидзе войти в законодательный орган десятого созыва, заявила лидер "Альянса патриотов Грузии" Ирма Инашвили, комментируя решение своего соратника.

"Альянс патриотов Грузии" минус один: Автандил Энукидзе решил идти в парламент>>

Энукидзе баллотировался в парламент от партии "Альянс патриотов" и был четвертым номером в партийном списке.

В понедельник трое из четырех представителей альянса, попавшие в высший законодательный орган страны по итогам парламентских выборов 31 октября, официально отказались от депутатских мандатов в знак протеста.

"Я - Ирма Инашвили, Георгий Ломия и Гоча Тевдорадзе не входим в парламент. То есть политическая составляющая партии не входит в парламент. Господин Авто на протяжении многих лет был сторонником нашей партии, он жертвовал деньги нашей партии, финансировал выборы. Соответственно, он свободен в своих действиях. У меня и у партии нет никаких рычагов воздействия на его решение", - заявила Инашвили на пресс-конференции.

Помимо партии "Альянс патриотов", ранее от депутатских мандатов официально отказались пять из восьми оппозиционных партий, попавших в парламент по итогам выборов. Это представители блока "Единое национальное движение – Сила в единстве" (36 мандатов), "Европейская Грузия" (пять мандатов), "Стратегия Агмашенебели" (четыре мандата), "Лело для Грузии" (четыре мандата) и Лейбористской партии Грузии (один мандат). Эти же партии аннулировали свои пропорциональные избирательные списки в Центральной избирательной комиссии.

К этому списку также присоединился представитель партии "Гирчи" Зураб Джапаридзе. Остальные три члена партии, которые попали в парламент, пока не принимали конкретного решения.

Автандил Энукидзе будет единственным оппозиционным депутатом в парламенте Грузии десятого созыва, который пока функционирует в однопартийном формате, если он не поменяет политическую ориентацию.