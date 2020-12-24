ТБИЛИСИ, 24 дек — Sputnik. Парламент Грузии выразил доверие новому составу правительства во главе с премьер-министром Георгием Гахария.
За представленный список проголосовали 85 депутатов, ни одного против - все представители правящей партии "Грузинская мечта - демократическая Грузия". В зале заседаний по-прежнему все места оппозиции пустуют.
После признания полномочий нового парламента правительство Грузии ушло в отставку в полном составе.
Новый кабинет министров, в котором лишь минимальные изменения, выглядит следующим образом:
Министерство юстиции вместо Теи Цулукиани, которая стала депутатом и осталась работать в парламенте, ведомство возглавит Гоча Лорткипанидзе.
Что касается остальных портфелей, то они распределились следующим образом:
Министр регионального развития и инфраструктуры Грузии – Майя Цкитишвили,
Министр юстиции Грузии – Гоча Лорткипанидзе,
Министр внутренних дел Грузии – Вахтанг Гомелаури,
Министр экономики и устойчивого развития Грузии – Натия Турнава,
Министр обороны - Ираклий Гарибашвили,
Министр иностранных дел Грузии – Давид Залкалиани,
Министр финансов Грузии – Иване Мачавариани,
Министр образования, науки, культуры и спорта Грузии – Михаил Чхенкели,
Министр по делам вынужденно перемещенных с оккупированных территорий Грузии лиц, труда, здравоохранения и социальной защиты - Екатерина Тикарадзе,
Министр охраны окружающей среды и сельского хозяйства Грузии – Леван Давиташвили,
Госминистр по примирению и гражданскому равноправию - Тея Ахвледиани.
Парламент также одобрил представленную теперь уже премьер-министром Георгием Гахария правительственную программу "Для строительства европейского государства». В ней определена основная цель правительства - преодоление созданного пандемией кризиса, быстрое восстановление экономики и развитие, создание стабильной и безопасной среды для каждого гражданина, продолжение структурных реформ.
Исходя из указанных целей, усилия правительства Грузии будут направлены на следующие четыре ключевых направления: 1. внешняя политика, безопасность, решение конфликтов и права человека, 2. экономическое развитие, 3. социальная политика и развитие человеческого капитала, 4. государственное управление.
После голосования в зале заседания парламента прозвучал Государственный гимн Грузии.