Президент Грузии представила на утверждение ВС Аджарии новый кабинет министров автономии

Правительство Аджарии скорее всего возглавит опять Торнике Рижвадзе – у Верховного совета автономии других кандидатов на этот пост нет

ТБИЛИСИ, 24 дек — Sputnik. Президент Грузии Саломе Зурабишвили представила на утверждение Верховному совету Аджарии кандидатуру председателя правительства и состав кабинета министров автономии.

Согласно распоряжению президента, главой правительства предлагается Торнике Рижвадзе, Майя Хаджишвили – министром образования, науки, культуры и спорта, Нино Нижарадзе – министром здравоохранения и социальных дел, Джаба Путкарадзе – министром финансов и экономики, а Георгий Сурманидзе – министром сельского хозяйства.

Таким образом, президент поддержала те кандидатуры министров, которые представил Торнике Рижвадзе.

Двумя днями ранее президент Грузии Саломе Зурабишвили встретилась с новоизбранными председателем Верховного совета Аджарской Автономной Республики Давидом Габаидзе, заместителем Председателя Верховного Совета Тите Арошидзе и председателем фракции "Грузинская мечта" Георгием Манвелидзе для обсуждения кандидата на пост председателя правительства Аджарии.

Новоизбранный Верховный совета Аджарии вступил в полномочия 15 декабря. В его составе 14 представителей правящей партии "Грузинская мечта" и всего один депутат от оппозиции.

Шесть представителей оппозиционного "Национальное движения" написали заявления о сложении с себя депутатских полномочий.