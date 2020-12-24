У парламента Грузии вновь протестуют

ТБИЛИСИ, 24 дек — Sputnik. В эти минуты перед зданием парламента Грузии в Тбилиси проходит акция протеста оппозиции и гражданских активистов.

Протестующие встречают депутатов у входа законодательный орган скандированием.

Гражданские активисты протестуют против утверждения Кабинета министров парламентом, заявляя, что все, что будет происходить сегодня в законодательном органе, незаконно и нелегитимно.

"Сейчас мы устанавливаем вторую палатку. Однозначно, после Нового года здесь будут установлены три палатки. Они обязательно получат большой протест по всей Грузии, и это незаконное правительство вряд ли просуществует долго", – сказал активист движения "Для Грузии" Ника Нарсия.

Участники акции устроили также небольшой перформанс, запустив в воздух гелиевые шары с надписью "Фальсифицировано", имея ввиду парламентские выборы 31 октября.

Заседание в законодательном органе началось в 12:00. Парламент должен выразить доверие новому составу правительства во главе с Георгием Гахария.