12:42 24 Декабря 2020
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR3.9830
  • 100 RUB4.3470
  • USD3.2704
Поиск
Акция протеста оппозиции у бокового входа в парламент Грузии 11 декабря 2020 года

У парламента Грузии вновь протестуют

© Sputnik / Vladimir Umikashvili
Политика
Получить короткую ссылку
Темы:
Политическая жизнь Грузии (220)
44 0 0
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/images/07e4/0c/0b/250311146.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/politics/20201224/250438353/U-parlamenta-Gruzii-vnov-protestuyut.html

Участники акции – представители оппозиции и гражданские активисты – продолжают оспаривать легитимность парламента десятого созыва

ТБИЛИСИ, 24 дек — Sputnik. В эти минуты перед зданием парламента Грузии в Тбилиси проходит акция протеста оппозиции и гражданских активистов.

Акция протеста у здания МИД Грузии 27 ноября 2020 года в связи с делом Давид Гареджи
© Sputnik / STRINGER
О чем пишут грузинские газеты: в Грузии началась новая "война нервов"?

Протестующие встречают депутатов у входа законодательный орган скандированием.

Гражданские активисты протестуют против утверждения Кабинета министров парламентом, заявляя, что все, что будет происходить сегодня в законодательном органе, незаконно и нелегитимно.

"Сейчас мы устанавливаем вторую палатку. Однозначно, после Нового года здесь будут установлены три палатки. Они обязательно получат большой протест по всей Грузии, и это незаконное правительство вряд ли просуществует долго", – сказал активист движения "Для Грузии" Ника Нарсия.

Участники акции устроили также небольшой перформанс, запустив в воздух гелиевые шары с надписью "Фальсифицировано", имея ввиду парламентские выборы 31 октября.

Заседание в законодательном органе началось в 12:00. Парламент должен выразить доверие новому составу правительства во главе с Георгием Гахария.

Темы:
Политическая жизнь Грузии (220)
Теги:
Акция, Парламент Грузии, Грузия


Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Декабрь в столице Грузии
Декабрь в Тбилиси – фото
Спортзал на выезде: бесплатные тренировки от грузинского спортсмена - видео
Спортзал на выезде: бесплатные тренировки от грузинского спортсмена - видео
Коронавирус на постсоветском пространстве - динамика
Коронавирус на постсоветском пространстве - динамика
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться