Парламент Грузии приступил к процедуре выражения доверия правительству

Кандидат в премьеры пояснил, почему ему некомфортно выступать в однопартийном парламенте в отсутствии оппозиции

ТБИЛИСИ, 24 дек — Sputnik. Парламент Грузии на внеочередной сессии приступил к процедуре выражения доверия новому составу правительства.



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В эти минуты перед депутатами выступает кандидат в премьер-министры Георгий Гахария с планами своего кабинета министров на будущее.

Однако свое выступление он начал с того, что утверждать правительство придется при полупустом зале – места оппозиции по-прежнему остаются пустыми.

"Сегодня мы встречаемся в формате пленарного заседания и безусловно для нас огромная честь и ответственность вместе с вами говорить о будущих планах правительства. К сожалению, и сегодня часть зала заседания парламента пуста по простой причине – на заседании не присутствуют представители оппозиции. Интересный инцидент был когда я входил сейчас в парламент. У журналистов был такой вопрос – чувствую ли я себя комфортно, когда парламент однопартийный и в зале заседания нет оппозиции или когда правительство утверждает однопартийный парламент. Безусловно, это некомфортно», – заявил Гахария и объяснил почему.

По его словам, любое правильное решение, в первую очередь, должно быть принято в здоровой дискуссии и в споре.

"У нас был очень хороший опыт этого на протяжении прошедших лет. Мы никогда не боялись содержательной дискуссии и разговора. Кроме того, это некомфортно для наших граждан. Для граждан, которые во время выборов проголосовали за девять партий и которые решили, что в этом парламенте должно быть 60 оппозиционных мандата. Это самое важное. И здесь не важен наш комфорт или комфорт членов нашего правительства", – сказал Гахария.

Для того, чтобы получить доверие парламента, правительство должно получить минимум 76 голосов депутатов.