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Георгий Гахария на брифинге

Формат переговоров Абашидзе-Карасин себя не исчерпал – Гахария

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Политика
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Темы:
Внешняя политика Грузии (564)
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Sputnik Грузия
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Представители Грузии и России Зураб Абашидзе и Григорий Карасин ведут регулярные переговоры по нормализации экономических, торговых, транспортных и гуманитарных отношений между двумя странами с 2012 года

ТБИЛИСИ, 24 дек – Sputnik. Формат диалога спецпредставителя премьера Грузии по урегулированию отношений с Россией Зураба Абашидзе и официального представителя РФ Григория Карасина должен обязательно существовать, он себя не исчерпал, заявил кандидат в премьер-министры страны Георгий Гахария в парламенте, отвечая на вопросы депутатов.

Политолог и эксперт Вахтанг Маисая
© Sputnik / Alexander Imedashvili
Эксперт: формат Абашидзе-Карасин действует эффективно
«Формат Абашидзе-Карасин не может себя исчерпать. Это единственный канал прямого диалога по гуманитарным и экономическим вопросам… Отказываться от него нельзя, и мы должны его максимально использовать», - заявил Гахария, выступая в парламенте.

Формат пражских переговоров был запущен в декабре 2012 года, после смены власти в Грузии. Спецпредставитель премьера Грузии по урегулированию отношений с Россией Зураб Абашидзе и официальный представитель РФ Григорий Карасин обсуждают в ходе встреч вопросы, связанные с торговлей, туризмом, гуманитарные вопросы.

Одним из главных результатов переговоров стало снятие эмбарго на грузинские товары в 2013 году. С тех пор торговые отношения между Грузией и Россией улучшаются с каждым годом.

Между Россией и Грузией не существует дипломатических отношений, диалог между странами также поддерживается в рамках Женевских дискуссий. Отношения двух стран были разорваны грузинской стороной после того, как Москва 26 августа 2008 года признала суверенитет Абхазии и Южной Осетии.

Темы:
Внешняя политика Грузии (564)
Теги:
Григорий Карасин, Зураб Абашидзе, Россия, Грузия


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