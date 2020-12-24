Формат переговоров Абашидзе-Карасин себя не исчерпал – Гахария

Представители Грузии и России Зураб Абашидзе и Григорий Карасин ведут регулярные переговоры по нормализации экономических, торговых, транспортных и гуманитарных отношений между двумя странами с 2012 года

ТБИЛИСИ, 24 дек – Sputnik. Формат диалога спецпредставителя премьера Грузии по урегулированию отношений с Россией Зураба Абашидзе и официального представителя РФ Григория Карасина должен обязательно существовать, он себя не исчерпал, заявил кандидат в премьер-министры страны Георгий Гахария в парламенте, отвечая на вопросы депутатов.

«Формат Абашидзе-Карасин не может себя исчерпать. Это единственный канал прямого диалога по гуманитарным и экономическим вопросам… Отказываться от него нельзя, и мы должны его максимально использовать», - заявил Гахария, выступая в парламенте.

Формат пражских переговоров был запущен в декабре 2012 года, после смены власти в Грузии. Спецпредставитель премьера Грузии по урегулированию отношений с Россией Зураб Абашидзе и официальный представитель РФ Григорий Карасин обсуждают в ходе встреч вопросы, связанные с торговлей, туризмом, гуманитарные вопросы.

Одним из главных результатов переговоров стало снятие эмбарго на грузинские товары в 2013 году. С тех пор торговые отношения между Грузией и Россией улучшаются с каждым годом.

Между Россией и Грузией не существует дипломатических отношений, диалог между странами также поддерживается в рамках Женевских дискуссий. Отношения двух стран были разорваны грузинской стороной после того, как Москва 26 августа 2008 года признала суверенитет Абхазии и Южной Осетии.