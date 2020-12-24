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Президент Грузии Саломе Зурабишвили

Президент Грузии подписала распоряжение о назначении Гахария премьером

photo: Salome Zourabichvili / FB
Политика
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Темы:
Экономика Грузии (1593)
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Вечером в четверг парламент Грузии выразил доверие Гахария и его правительству и Теперь у него будет два дня чтобы официально назначить министров

ТБИЛИСИ, 24 дек — Sputnik. Георгий Гахария официально стал премьер-министром Грузии во второй раз, президент Грузии Саломе Зурабишвили подписала распоряжение о назначении на этот пост.

Вечером в четверг парламент Грузии выразил доверие Гахария и его правительству. Теперь у него будет два дня чтобы официально назначить представленных парламенту министров.

Гахария считается фаворитом основателя правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия", миллиардера Бидзины Иванишвили и самой влиятельной личностью в Кабмине. Он занимает пост главы правительства с сентября 2019 года. Повторно на пост премьера его представила правящая партия 14 декабря после первого заседания парламента десятого созыва.

Депутаты в зале заседаний парламента Грузии
© Sputnik / Alexander Imedashvili
Парламент Грузии выразил доверие новому составу правительства

По профессии 45-летний Гахария историк. Образование получил в Тбилиси и в Москве. Сначала в 1994 году он окончил факультет истории Тбилисского государственного университета. Далее шесть лет проучился на факультете политологии в Московском государственном университете имени Ломоносова. А затем в 2002-2004 годах Гахария стал магистром управления бизнеса в МГУ.

Интересной была у Гахария биография и перед тем, как он стал известным политиком в Грузии. Свою карьеру он начал делать в России. В 2004-2008 годах Гахария был генеральным директором компании SFK Group в Москве. В 2006-2009 годах – приглашенным лектором в МГУ.

В 2008-2013 годах он занимал должность директора развития бизнеса в Восточной Европе, странах СНГ и России в Lufthansa Service Holding, AG.LSG in Frankfurt, Germany.

Впервые грузинское общество увидело его в марте 2013 года в ранге бизнес-омбудсмена. Но больше всего он запомнился на посту министра внутренних дел Грузии, который занимал с 13 ноября 2017 года. Параллельно Гахария был вице-премьером и секретарем Совета национальной безопасности Грузии.

Далее ему доверили портфель министра экономики и устойчивого развития Грузии. Эту должность он занимал в 2016-2017 годах, после этого возглавил МВД.

Темы:
Экономика Грузии (1593)
Теги:
Саломе Зурабишвили, Георгий Гахария, Президент Грузии, Грузия


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