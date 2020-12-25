Глава НПО "Справедливые выборы" покинула пост

В начале декабря организация оказалась в центре внимания общественности после того, как уточнила итоги параллельного подсчета, которые вызвали споры в грузинских политических кругах

ТБИЛИСИ, 25 дек — Sputnik. Исполнительный директор НПО "Международное общество за справедливые выборы и демократию" (ISFED) Элене Нижарадзе покинула свой пост.

Информацию об этом в эфире телеканала Formula подтвердила член борда неправительственной организации Тамар Сартания.

"Я просто могу подтвердить информацию о том, что Элене больше не является директором… У нас с ней действительно было очень активное сотрудничество", – отметила Сартания.

В начале декабря НПО "Международное общество за справедливые выборы и демократию" оказалась в центре внимания общественности после того, как уточнила итоги параллельного подсчета, что вызвало споры в грузинских политических кругах.

ISFED проводила подсчет голосов парламентских выборов 31 октября параллельно с ЦИК при помощи специальных компьютерных программ. Оппозиция утверждает, что на основании новых данных она могла получить достаточно мест для формирования коалиционного правительства.

В то же время обнародованные уточненные итоги параллельного подсчета практически полностью совпали с результатами ЦИК Грузии.