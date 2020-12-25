Правительство Аджарии вновь возглавит ​Торнике Рижвадзе

После выборов правительство в Аджарии осталось практически в том же составе, включая председателя – Торнике Рижвадзе вновь заручился доверием Верховного совета

ТБИЛИСИ, 25 дек — Sputnik. Верховный совет Аджарии выразил доверие правительству автономии во главе с Торнике Рижвадзе.

За новый состав правительства проголосовали все 14 депутатов от "Грузинской мечты" и один представитель оппозиции – против.

Кандидата в председатели правительства и состав кабинета министров автономии представила ВС Аджарии президент Грузии Саломе Зурабишвили.

Согласно распоряжению президента, главой правительства предлагалась кандидатура Торнике Рижвадзе, министром образования, науки, культуры и спорта – Майя Хаджишвили, министром здравоохранения и социальной защиты – Нино Нижарадзе, министром финансов и экономики – Джаба Путкарадзе, министром сельского хозяйства – Георгий Сурманидзе.

Таким образом, президент поддержала те кандидатуры министров, которые представил Торнике Рижвадзе.

Новоизбранный Верховный совета Аджарии вступил в полномочия 15 декабря. В его составе 14 представителей правящей партии "Грузинская мечта" и всего один депутат от оппозиции.

Шесть представителей оппозиционного "Национальное движения" написали заявления о сложении с себя депутатских полномочий.