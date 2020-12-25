Кто возглавит самую крупную оппозиционную партию в Грузии: лидер уже есть

В девять вечера онлайн-голосование завершится, пока лидирует Ника Мелия, он с большим отрывом опережает своего единственного конкурента Левана Варшаломидзе

ТБИЛИСИ, 25 дек — Sputnik. Ника Мелия лидирует в онлайн-голосовании по кандидатам в председатели главной оппозиционной партии Грузии "Единое национальное движение".

Беспрецедентно – в Грузии главная оппозиционная партия выбирает председателя онлайн>>

На лидерство в партии претендуют два кандидата – Ника Мелия и Леван Варшаломидзе.

Голосование началось 21 декабря в 14:00 часов по местному времени и завершится сегодня в 21:00. В голосовании могут принять участия члены и сторонники партии. Так называемые "боты" будут отсеиваться.

К этому времени Мелия набрал более 13 тысяч голосов. От него значительно отстает его единственный конкурент – экс-председатель правительства Аджарии Леван Варшаломидзе. За него к этому времени проголосовали чуть более 7 тысяч человек.

"Наши сторонники могут проголосовать за желаемого кандидата, уже формально его изберет партийный съезд по итогам рейтингового опроса, который сейчас проводится в Facebook. Думаю, что это довольно инновационный подход. Мы впервые проводим выборы председателя по такой системе, посмотрим каким будет результат", – заявила член политсовета "Нацдвижения" Саломе Самадашвили.

Бывший председатель партии Григол Вашадзе ушел из нее 15 декабря, заявив, что не согласен с тактикой, выбранной большинством партийного руководства без консультаций с членами партии. Еще более неприемлемым для него оказалось отсутствие партийной стратегии.

"Единое национальное движение" – бывшая правящая партия, основанная Михаилом Саакашвили в 2001 году. После смены власти с 2012 года находится в оппозиции.