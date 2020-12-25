Ваши деньги не нужны - депутат парламента Грузии от оппозиции вернула зарплату назад

По всей видимости, зарплаты получат все 60 депутатов от оппозиции, полномочия которых пока не приостановлены. Кто как распорядится ею?

ТБИЛИСИ, 25 дек — Sputnik. Член оппозиционной партии "Европейская Грузия" Элене Хоштария вернула назад зарплату, которую, несмотря на бойкот, ей все же начислили как депутату парламента Грузии.

Зарплата депутата составляет 4 624 лари (1400 долларов).

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"Парламент не обращает внимание на то, что нас нет, и зачислил зарплату. Как круто они придумали. За считанные секунды они получили все обратно", - написала Хоштария на своей странице в социальной сети Facebook.

На сайте также выложены фото, на которых видно, как все еще депутат Хоштария (парламент пока не рассмотрел заявления оппозиции о сложении с себя депутатских полномочий - ред.) вернула зачисленную сумму обратно в государственную казну.

Все пять представителей партии "Европейская Грузия", в том числе и Хоштария, которые попали в парламент по итогам выборов, ранее написали официальное заявление об отказе от депутатских мандатов.

Несмотря на это, официально их депутатские полномочия пока не приостановлены.

О начислении депутатской зарплаты также сообщила в социальной сети Нато Чхеидзе, которая баллотировалась в законодательный орган по избирательным спискам блока "Единое национальное движение – Сила в единстве".

"Вчера мне зачислили парламентскую зарплату, причем полностью. Ни на один тетри меньше… Сейчас я думаю, что мне делать с этой "дьявольской суммой", - написала Чхеидзе.

11 декабря, когда парламент Грузии десятого созыва вступил в полномочия, но в составе только представителей правящей партии "Грузинская мечта". Оппозиция отказалась войти в парламент, считая выборы 31 октября фальсифицированными, и 60 их мест в зале остаются пустыми.

К этому времени от депутатских мандатов официально отказались представители блока "Единое национальное движение – Сила в единстве" (36 мандатов), "Европейская Грузия" (пять мандатов), "Стратегия Агмашенебели" (четыре мандата), "Лело для Грузии" (четыре мандата) и Лейбористской партии Грузии (один мандат), а также три из четырех представителей партии "Альянс патриотов".

К этому списку также присоединился представитель партии "Гирчи" Зураб Джапаридзе. Остальные три члена партии, которые попали в парламент, пока не принимали конкретного решения.

По итогам выборов, в парламенте Грузии правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" получила 90 мест, а 60 депутатских кресел распределились между восемью оппозиционными партиями.