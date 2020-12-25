Парламент Грузии принял резолюцию по внешней политике

В резолюции подчеркивается, что для Грузии приоритетна роль регионального узла, связывающего Восток и Запад

ТБИЛИСИ, 25 дек — Sputnik. Парламент Грузии принял резолюцию "О внешней политике", заявив главными целями вступление в Евросоюз, НАТО и восстановление территориальной целостности мирным путем.

За резолюцию проголосовали 81 депутатов.

В документе подчеркивается, что вступление в ЕС и НАТО не имеет альтернативы.

Стратегическими партнерами Грузии названы США, Германия, Франция, Великобритания, особо подчеркнуто сотрудничество со странами Восточной и Центральной Европы и Балтии. Среди международных организаций организаций особо выделены ООН, ОБСЕ, Совет Европы, ЧЭС и ГУАМ.

В резолюции отмечается значение развития отношений со странами черноморского региона.

"Приоритетны для Грузии стратегическое партнерство с Турцией и Азербайджаном и укрепление добрососедских и дружественных отношений с Арменией, а также максимальная реализация стратегического потенциала в отношениях с Румынией, Болгарией и Украиной", - говорится в резолюции.

В резолюции подчеркивается, что для Грузии приоритетна роль регионального узла, связывающего Восток и Запад.

"Грузия является членом международного сообщества, полным ответственности и поддерживающим международный мир. Власти страны продолжат способствование укреплению международной безопасности и стабильности путем участия в миротворческих операциях. А также путем международного партнерства и тесного сотрудничества с международными организациями продолжат борьбу с глобальными вызовами, в том числе с изменением климата и пандемией", - говорится в тексте резолюции.

Что касается России, в резолюции она названа страной, от которой исходят "конвенционные и гибридные угрозы". При этом отмечается, что "Грузия продолжит прагматичную и принципиальную политику с Российской Федерацией, основываясь на государственных интересах и основополагающих нормах международного права".

Целью такой политики названы полное восстановление территориальной целостности и суверенитета , а также укрепление мира, безопасности и стабильности.