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Грузинские военнослужащие в учебном центре Грузия-НАТО JTEC на территории военной базы в Крцаниси

Парламент определил численность грузинской армии

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Политика
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Темы:
Оборона Грузии (167)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/politics/20201225/250454852/Parlament-opredelil-chislennost-gruzinskoy-armii.html

На сегодняшний день военная служба в Грузии делится на четыре категории — обязательная, контрактная, кадровая и резервная

ТБИЛИСИ, 25 дек — Sputnik. Парламент Грузии 82 голосами принял постановление об определении численности Сил обороны Грузии на 2021 год.

Согласно постановлению, максимальная численность личного состава Сил обороны Грузии в будущем году составит не более 37 тысяч человек. Таким образом, численность грузинской армии осталась неизменной по сравнению с прошлым годом.

Солдаты грузинской армии на параде
© photo: Sputnik / David Khizanishvili
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Это ограничение не распространяется на военное положение, резервистов и на временных штатных сотрудников министерства обороны Грузии.

На сегодняшний день военная служба в Грузии делится на четыре категории — обязательная, контрактная, кадровая и резервная.

На обязательную военную службу в Грузии призывают граждан страны в возрасте от 18 до 27 лет. Срок прохождения обязательной военной службы — 12 месяцев.

Темы:
Оборона Грузии (167)
Теги:
Грузинская армия, Парламент Грузии, Грузия


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