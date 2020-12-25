Парламент определил численность грузинской армии

На сегодняшний день военная служба в Грузии делится на четыре категории — обязательная, контрактная, кадровая и резервная

ТБИЛИСИ, 25 дек — Sputnik. Парламент Грузии 82 голосами принял постановление об определении численности Сил обороны Грузии на 2021 год.

Согласно постановлению, максимальная численность личного состава Сил обороны Грузии в будущем году составит не более 37 тысяч человек. Таким образом, численность грузинской армии осталась неизменной по сравнению с прошлым годом.

Это ограничение не распространяется на военное положение, резервистов и на временных штатных сотрудников министерства обороны Грузии.

На сегодняшний день военная служба в Грузии делится на четыре категории — обязательная, контрактная, кадровая и резервная.

На обязательную военную службу в Грузии призывают граждан страны в возрасте от 18 до 27 лет. Срок прохождения обязательной военной службы — 12 месяцев.