Грузия планирует создать три новых оборонных предприятия в 2021 году

Для получения знаний и опыта Грузия начала предварительные переговоры с Польшей, Чехией и Израилем, заявил министр

ТБИЛИСИ, 25 дек — Sputnik. В 2021 году министерство обороны Грузии планирует задействовать три новых оборонных предприятия вместе со странами партнерами, заявил глава ведомства Ираклий Гарибашвили.

"Развитие военного производства является для нас одним из главных приоритетов. В будущем году мы предпримем действенные шаги для завершения уже начатых проектов и для осуществления новых. В этом направлении для получения знаний и опыта мы уже начали предварительные переговоры с Польшей, Чехией и Израилем", - сказал Гарибашвили в ходе выступления в парламенте.

На сегодняшний день военное производство в Грузии сконцентрирован на базе Государственного военного научно-технического центра "Дельта", который существует с 2010 года. Он объединил шесть научно-исследовательских институтов и Тбилисский авиационный завод, и находится в ведении министерства обороны Грузии.

"Дельта" производит бронемашины, минометы, гранатометы, универсальные боевые модули, беспилотники, пистолеты, винтовки, бронежилеты и многое другое. Центр уже экспортирует свою продукцию за рубеж. Кроме того, на базе Авиационного завода идет модернизация самолетов и вертолетов. Также существует предприятие "Дельта текстиль", где шьются формы для военных.