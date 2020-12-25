23:44 25 Декабря 2020
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR3.9881
  • 100 RUB4.3846
  • USD3.2703
Поиск
Военный завод Дельта

Грузия планирует создать три новых оборонных предприятия в 2021 году

Photo: courtesy of Gabinashvili Official
Политика
Получить короткую ссылку
Темы:
Оборона Грузии (167)
15 0 0
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/i/logo-itemprop.png
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/politics/20201225/250456231/Gruziya-planiruet-sozdat-tri-novykh-oboronnykh-predpriyatiya-v-2021-godu.html

Для получения знаний и опыта Грузия начала предварительные переговоры с Польшей, Чехией и Израилем, заявил министр

ТБИЛИСИ, 25 дек — Sputnik. В 2021 году министерство обороны Грузии планирует задействовать три новых оборонных предприятия вместе со странами партнерами, заявил глава ведомства Ираклий Гарибашвили.

"Развитие военного производства является для нас одним из главных приоритетов. В будущем году мы предпримем действенные шаги для завершения уже начатых проектов и для осуществления новых. В этом направлении для получения знаний и опыта мы уже начали предварительные переговоры с Польшей, Чехией и Израилем", - сказал Гарибашвили в ходе выступления в парламенте.

Наблюдение за территорией. Карантин в Марнеули и Болниси. В борьбе с распространением коронавируса участвуют военные. На фото - министр обороны Ираклий Гарибашвили
photo : Irakli Garibashvili / FB
Грузия собирается приобрести новое оружие

На сегодняшний день военное производство в Грузии сконцентрирован на базе Государственного военного научно-технического центра "Дельта", который существует с 2010 года. Он объединил шесть научно-исследовательских институтов и Тбилисский авиационный завод, и находится в ведении министерства обороны Грузии.

"Дельта" производит бронемашины, минометы, гранатометы, универсальные боевые модули, беспилотники, пистолеты, винтовки, бронежилеты и многое другое. Центр уже экспортирует свою продукцию за рубеж. Кроме того, на базе Авиационного завода идет модернизация самолетов и вертолетов. Также существует предприятие "Дельта текстиль", где шьются формы для военных.

Темы:
Оборона Грузии (167)
Теги:
Ираклий Гарибашвили, Силы обороны Грузии, Минобороны Грузии, Грузия


Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Декабрь в столице Грузии
Декабрь в Тбилиси – фото
Сильный снегопад в высокогорном районе Хуло в Аджарии - видео
Настоящая зима: высокогорную Аджарию завалило снегом - видео
Объем денежных переводов в Грузию вырос - данные Нацбанка
Объем денежных переводов в Грузию вырос - данные Нацбанка
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться