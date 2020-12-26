Одна из главных оппозиционных сил Грузии определилась с новым председателем

Выборы нового главы партии понадобились после того, как предыдущий председатель Григол Вашадзе покинул эту должность из-за внутренних разногласий

ТБИЛИСИ, 26 дек — Sputnik. Члены одной из главных оппозиционных партий Грузии "Единое национальное движение" выбрали онлайн-голосованием нового председателя – им стал Ника Мелия.

Выборы нового главы партии понадобились после того, как предыдущий председатель Григол Вашадзе покинул эту должность из-за внутренних разногласий.

Голосование проходило на специальной странице партии в соцсети Facebook. Cогласно предварительным результатам, Мелия набрал 64,9% голосов. Его конкурент Леван Варшаломидзе получил лишь 36,1%.

Он уже поздравил Мелия с победой.

"Я поздравляю Нику Мелия с победой. Хочу поблагодарить членов партии и сторонников за участие в выборах. Сейчас время будущих побед, и мы все должны смочь спасти нашу страну", – написал Варшаломидзе на своей странице в соцсети Facebook.

Официально председателя партии назначат на съезде 27 декабря.

Ника Мелия родился 21 декабря 1979 года. В 2002 году закончил Академию министерства государственной безопасности Грузии по специальности "правовед".

В 2006 году получил степень магистра на факультете международных отношений университета Оксфорда Брукса.

Работал следователем в министерстве государственной безопасности, советником в департаменте обороны и правопорядка аппарата Совета национальной безопасности Грузии.

Уже в 2008 году занял пост заместителя руководителя Национального бюро по исполнению наказаний, в 2009 году возглавил его.

В 2010-2012 году стал председателем Тбилисского исполнительского бюро Национального бюро по исполнению наказаний Минюста Грузии.

С 2012 по 2014 год занимал пост главы администрации Мтацминдского района Тбилиси.

В "Единое национальное движение" Мелия вступил в 2015 году и представлял партию в парламенте созыва 2016 года. В 2019 году его лишили депутатских полномочий из-за заведенного против него уголовного дела. В данный момент Мелия находится на свободе до приговора суда.