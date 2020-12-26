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Новый политический центр - Гирчи

В Грузии прошел самый необычный учредительный съезд – основана вторая партия "Гирчи"

Photo: Courtesy of Girchi
Политика
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/politics/20201226/250459261/V-Gruzii-proshel-samyy-neobychnyy-uchreditelnyy-sezd--osnovana-vtoraya-partiya-Girchi.html

Учредительный съезд партии прошел весьма оригинально – весь актив партии был избран за шесть минут, что стало рекордом для грузинской политики

ТБИЛИСИ, 26 дек — Sputnik. Один из самых оригинальных политиков Грузии Зураб Джапаридзе основал свою партию "Гирчи", учредительный съезд которой прошел в субботу. Ее запись политик опубликовал у себя на странице в Facebook.

Лидер партии Гирчи Зураб Джапаридзе
© Sputnik / Vladimir Umikashvili
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Партия "Новый политический центр – Гирчи" раскололась после парламентских выборов из-за внутренних разногласий между четырьмя главными лидерами. После раскола Зураб Джапаридзе покинул партию и основал свою "Гирчи".

Новая партия будет носить название "Больше свободы – Гирчи". Учредительный съезд партии прошел весьма оригинально – весь актив партии был избран за шесть минут, что стало рекордом для грузинской политики.

В большей части актив партии состоит из молодых людей, известных широкой общественности лиц там не было.

"На самом деле мы провели все выборы онлайн, а сегодня мы это оформили формально, чтобы внести документы на регистрацию в реестр", – сказал Джапаридзе.

Новая партия сохранила старый логотип, флаг и другую атрибутику. Таким образом, у Грузии теперь будет две партии с названием, которое в переводе означает "Шишка".

Теги:
Политика, Грузия, Зураб Джапаридзе, Партия "Гирчи"


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