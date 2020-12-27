Ника Мелия стал председателем крупнейшей оппозиционной партии Грузии

Пост председателя ЕНД освободился после того, как 15 декабря Григол Вашадзе объявил о своем выходе из партии

ТБИЛИСИ, 27 дек — Sputnik. Ника Мелия официально стал председателем оппозиционной партии "Единое национальное движение", его кандидатуру одобрили на 9-м съезде партии.

Ника Мелия стал победителем онлайн-голосования среди сторонников и членов партии "ЕНД" в Facebook. Голосование прошло с 21 по 25 декабря.

Мелия получил 13 400 голосов – это 64,9%, а его основной конкурент, экс-глава правительства Аджарии Леван Варшаломидзе – 7200 – 36,1%. Оба кандидата были выбраны политсоветом партии. Всего в голосовании приняли участие 20 799 человек.

Официально поздравил Нику Мелия с избранием на пост председателя экс-президент Грузии, основатель партии Михаил Саакашвили.

Он поблагодарил Левана Варшаломидзе за возвращение в Грузию и продолжение борьбы в рядах "Единого национального движения".

"Хочу поздравить Нику Мелия с победой. Ника для меня символ упорства, отваги и самопожертвования, без которого уже ничего не получится, потому что мы находимся на решающем этапе борьбы ... Хочу сказать вам, что в будущем, как только мы устраним этих узурпаторов от власти, все основные решения грузинского народа будут приниматься так – электронными выборами, нажатием кнопки", - сказал Саакашвили.

Пост председателя ЕНД освободился после того, как 15 декабря Григол Вашадзе объявил о своем выходе из партии. Он написал в Facebook, что не согласен с тактикой, выбранной большинством ЕНД без консультации с членами партии.

Ника Мелия родился 21 декабря 1979 года. В 2002 году закончил Академию министерства государственной безопасности Грузии по специальности "правовед".

В 2006 году получил степень магистра на факультете международных отношений университета Оксфорда Брукса.

Работал следователем в министерстве государственной безопасности, советником в департаменте обороны и правопорядка аппарата Совета национальной безопасности Грузии.

Уже в 2008 году занял пост заместителя руководителя Национального бюро по исполнению наказаний, в 2009 году возглавил его.

В "Единое национальное движение" Мелия вступил в 2015 году и представлял партию в парламенте созыва 2016 года. В 2019 году его лишили депутатских полномочий из-за заведенного против него уголовного дела.

После акций протеста оппозиции в июне 2019 года Нику Мелия обвинили в руководстве групповым насилием и участии в нем. На основании решения суда на политика надели электронный браслет, от которого он демонстративно избавился спустя год. В данный момент Мелия находится на свободе до приговора суда.