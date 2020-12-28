Выпускница МГИМО создаст в Грузии новую политическую силу

По словам политика, она не собирается переходить в другую партию и не намерена войти в парламент десятого созыва

ТБИЛИСИ, 28 дек — Sputnik. Оппозиционный политик Элене Хоштария решила покинуть ряды партии "Европейская Грузия – движение за свободу" и создать новую политическую платформу.

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О своем уходе из партии Хоштария официально объявила на пресс-конференции, которую начала со слов благодарности.

"Хочу начать с благодарности к "Европейской Грузии". Это команда, с которой я начала политическую жизнь, вместе с которой я прошла через очень важные битвы… На данном этапе я приняла решение начать независимую политическую жизнь", - заявила Хоштария на пресс-конференции.

По словам политика, она не собирается переходить в другую партию и не намерена войти в парламент десятого созыва.

"Хочу отметить, что я не перехожу ни в одну другую партию, и я твердо остаюсь в оппозиционном единстве… Чтобы не было спекуляций, я даже не рассматриваю вопрос входа в парламент. Мои политические позиции остаются абсолютно прежними, просто у меня новые планы в политической жизни", - заявила Хоштария.

Ранее все пять представителей партии "Европейская Грузия", в том числе и Хоштария, которые попали в парламент по итогам парламентских выборов, написали официальное заявление об отказе от депутатских мандатов.

Несмотря на это, официально их депутатские полномочия пока не приостановлены.

Чем известна Хоштария?

Элене Хоштария - один из ярких представителей нового поколения в грузинской политике. Ей 40 лет, кстати, выпускница МГИМО, что не мешает ей быть в числе грузинских политиков, наиболее жестко настроенных в отношении России. Именно она летом 2019 возглавила кампанию по удалению из зала парламента Грузии российского депутата Сергея Гаврилова.

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Запомнилась она и тем, что ходила на заседания со свистком и в футболке с надписью "Стыдно", выражая протест против выдвижения "Грузинской мечтой" Георгия Гахария кандидатом на пост премьера.

В парламент прошлого созыва она вошла по спискам Единого Нацдвижения, но после раскола примкнула к бывшим соратникам Саакашвили, вступив в "Европейскую Грузию". Три года назад пыталась стать мэром Тбилиси, но заняла пятое место.

"Европейская Грузия"

"Европейская Грузия – движение за свободу" – вторая по величине оппозиционная партия Грузии. Основана в 1999 году отцом политика Георгия Церетели – Нугзаром Церетели, однако до 2016 года не проявляла себя, пока в нее не перешли основные лидеры бывшей правящей партии "Единое национальное движение". Презентация модернизированной партии "Европейская Грузия – движение за свободу" прошла 30 января 2017 года.

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За свое существование партия не претерпела серьезных трансформаций, а лишь усилилась – в 2017 году к ней примкнул только что вышедший на свободу еще один лидер "Нацдвижения", экс-мэр Тбилиси Гиги Угулава, который отсидел срок за растрату госсредств.

Партия успела принять участие всего в трех выборах и заняла третье место после правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" и "Нацдвижения".