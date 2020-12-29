Премьер-министр Грузии призвал граждан активно тестироваться на коронавирус

Как скоро страна победит пандемию, зависит не только от правительства, но и от каждого гражданина страны, считает Георгий Гахария

ТБИЛИСИ, 29 дек — Sputnik. Премьер-министр Грузии Георгий Гахария призвал всех граждан страны сделать тест на коронавирус даже в том случае, если у них нет никаких симптомов.

Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 2012>>

Как заявил глава правительства на брифинге, у страны есть возможность делать в день 20 тысяч тестов, однако обращаемость граждан довольно низкая. Он еще раз напомнил о важности соблюдения мер личной безопасности и ношения масок. Гахария отметил, что чем выше будет процентный показатель ношения масок, тем больше рабочих мест удастся сохранить и тем быстрее восстановить экономику. Чем больше тестов будет сделано, тем быстрее удастся выявить новые случаи и своевременно изолировать, и лечить инфицированных, сказал премьер.

"Есть несколько критически важных элементов, которые должны быть выполнены каждым из нас. Например, это соблюдение легких правил – маски. Чем выше процент ношения масок, тем ниже распространение... Хочу призвать наших граждан, не только тех, кому это нужно, а всех, даже в условиях легких симптомов пойти и сделать тест, чтобы застраховать как членов своих семей и близких, так и помочь стране быть готовой к экономическому восстановлению", - заявил Гахария.

Вместе с тем он отметил, что Грузия отдельно не сможет побороть пандемию, поскольку это глобальный вызов. По словам Гахария, коронавирус должен быть побежден так, чтобы нанести как можно меньший ущерб экономике и сохранить потенциал быстрого восстановления.

Социальная помощь, социальная устойчивость, сохранение рабочих мест и создание новых будут основными задачами правительства Грузии и в 2021 году, подчеркнул премьер.

Он сообщил, что на получение одноразовой 300-ларовой помощи зашло более 130 тысяч заявок, которые будут удовлетворены до конца года.

"Это указывает на то, насколько большое влияние эпидемия оказывает на экономику и насколько большое значение имеет для нас каждое потерянное рабочее место, и насколько важной задачей является для правительства сохранить рабочие места", — подчеркнул Гахария.

Что касается работы госпитального сектора, то, по словам Гахария, на сегодняшний день в стране две тысячи свободных коек. В начале декабря в стране фиксировалось до пяти тысяч новых случаев коронавируса в день, сегодня эта цифра составляет 2012.

На сегодняшний день процент ношения масок в стране достигает 70% и это заслуга граждан, заявил глава правительства.