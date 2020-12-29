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Корея предоставила гуманитарную помощь Грузии

Корея предоставила Грузии гуманитарную помощь для борьбы с пандемией

photo: Ministry of foreign affairs of Georgia / FB
Политика
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Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (534)
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https://sputnik-georgia.ru/politics/20201229/250482698/Koreya-predostavila-Gruzii-gumanitarnuyu-pomosch-dlya-borby-s-pandemiey.html

Гуманитарный груз корейской стороны, стоимостью 400 тысяч долларов, состоит из технического и медицинского оборудования

ТБИЛИСИ, 29 дек — Sputnik. Южная Корея выделила Грузии медицинское и техническое оборудование, стоимостью 400 тысяч долларов, для борьбы с пандемией коронавируса, сообщает министерство иностранных дел Грузии.

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photo : Israel in Georgia / FB
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В церемонии передачи груза принимали участие заместитель министра иностранных дел Грузии Александра Хвтисиашвили и временного поверенного в делах Республики Корея в Грузии Даэсу Чанг, а также дистанционно посол Грузии в Сеуле Отар Бердзенишвили.

Александр Хвтисиашвили от имени правительства Грузии поблагодарил правительство Кореи за финансовую и гуманитарную помощь, оказанную Грузии в борьбе с пандемией, и поддержку страны в это непростое время. На встрече подчеркивалось, что данная гуманитарная помощь – результат совместной интенсивной работы министерств иностранных дел Кореи и Грузии.

Со своей стороны, временный поверенный в делах Республики Корея отметил прогресс, достигнутый в отношениях между двумя странами, и выразил готовность к дальнейшему углублению сотрудничества.

Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (534)
Теги:
Гуманитарная помощь, Южная Корея, МИД Грузии, Грузия


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