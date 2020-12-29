Корея предоставила Грузии гуманитарную помощь для борьбы с пандемией

Гуманитарный груз корейской стороны, стоимостью 400 тысяч долларов, состоит из технического и медицинского оборудования

ТБИЛИСИ, 29 дек — Sputnik. Южная Корея выделила Грузии медицинское и техническое оборудование, стоимостью 400 тысяч долларов, для борьбы с пандемией коронавируса, сообщает министерство иностранных дел Грузии.

В церемонии передачи груза принимали участие заместитель министра иностранных дел Грузии Александра Хвтисиашвили и временного поверенного в делах Республики Корея в Грузии Даэсу Чанг, а также дистанционно посол Грузии в Сеуле Отар Бердзенишвили.

Александр Хвтисиашвили от имени правительства Грузии поблагодарил правительство Кореи за финансовую и гуманитарную помощь, оказанную Грузии в борьбе с пандемией, и поддержку страны в это непростое время. На встрече подчеркивалось, что данная гуманитарная помощь – результат совместной интенсивной работы министерств иностранных дел Кореи и Грузии.

Со своей стороны, временный поверенный в делах Республики Корея отметил прогресс, достигнутый в отношениях между двумя странами, и выразил готовность к дальнейшему углублению сотрудничества.