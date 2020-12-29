Глава МИД Грузии рассказал, когда решится вопрос монастыря Давид-Гареджи

ТБИЛИСИ, 29 дек — Sputnik. Грузинская и азербайджанская стороны продолжат работу над делимитацией и демаркацией совместной границы, как только появится возможность в условиях пандемии, заявил министр иностранных дел Давид Залкалиани.

Дело картографов: Тбилисский апелляционный суд оставил обвиняемых в заключении>>

Грузия и Азербайджан имеют несколько спорных участков границы, которые до сих пор не согласованы. На одном из них расположен монастырский комплекс VI века Давид-Гареджи.

Во вторник главный дипломат Грузии отчитался о работе своего ведомства за 2020 год. Залкалиани отметил, что вопрос Давид-Гареджи подробно обсуждался в ходе его встречи с азербайджанским коллегой Джейхуном Байрамовым в сентябре. По словам Залкалиани, тогда он предоставил своему коллеге полный пакет по вновь открывшимся обстоятельствам.

"Естественно, как только пандемия даст нам возможность, с абсолютно обновленным составом мы продолжим работать над этим, поскольку это в интересах обеих сторон. Мы - стратегические партнеры, в наших интересах согласовать этот вопрос исходя из стратегических интересов обеих стран", - сказал Залкалиани журналистам.

Ранее Генеральная прокуратура Грузии начала следствие о незаконной передаче территорий Грузии иностранному государству в процессе демаркации грузино-азербайджанской границы. По делу в настоящее время арестованы два бывших члена комиссии - сотрудник МИД Грузии Ивери Мелашвили и сотрудница МВД Грузии Наталья Ильичева.

По версии обвинения, задержанные скрыли наличие карты 1937-1938 года, из-за чего Грузия чуть не лишилась 3,5 тысячи гектаров своей территории, в том числе части монастырского комплекса Давид-Гареджи.