20:33 29 Декабря 2020
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR3.9959
  • 100 RUB4.4359
  • USD3.2716
Поиск
Министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани

Глава МИД Грузии рассказал, когда решится вопрос монастыря Давид-Гареджи

photo: Davit Zalkaliani / FB
Политика
Получить короткую ссылку
Темы:
Дело о незаконной демаркации грузино-азербайджанской границы (34)
113 0 0
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/i/logo-itemprop.png
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/politics/20201229/250487214/Glava-MID-Gruzii-rasskazal-kogda-reshitsya-vopros-monastyrya-David-Garedzhi.html

Официальный Тбилиси надеется на скорейшее решение вопроса, связанного с монастырским комплексом Давид-Гареджи

ТБИЛИСИ, 29 дек — Sputnik. Грузинская и азербайджанская стороны продолжат работу над делимитацией и демаркацией совместной границы, как только появится возможность в условиях пандемии, заявил министр иностранных дел Давид Залкалиани.

Дело картографов: Тбилисский апелляционный суд оставил обвиняемых в заключении>>

Здание главной прокуратуры Грузии
© Sputnik / Alexander Imedashvili
Скандальное дело картографов: чиновника МИД Грузии вызвали в Генпрокуратуру

Грузия и Азербайджан имеют несколько спорных участков границы, которые до сих пор не согласованы. На одном из них расположен монастырский комплекс VI века Давид-Гареджи.

Во вторник главный дипломат Грузии отчитался о работе своего ведомства за 2020 год. Залкалиани отметил, что вопрос Давид-Гареджи подробно обсуждался в ходе его встречи с азербайджанским коллегой Джейхуном Байрамовым в сентябре. По словам Залкалиани, тогда он предоставил своему коллеге полный пакет по вновь открывшимся обстоятельствам.

"Естественно, как только пандемия даст нам возможность, с абсолютно обновленным составом мы продолжим работать над этим, поскольку это в интересах обеих сторон. Мы - стратегические партнеры, в наших интересах согласовать этот вопрос исходя из стратегических интересов обеих стран", - сказал Залкалиани журналистам.

Ранее Генеральная прокуратура Грузии начала следствие о незаконной передаче территорий Грузии иностранному государству в процессе демаркации грузино-азербайджанской границы. По делу в настоящее время арестованы два бывших члена комиссии - сотрудник МИД Грузии Ивери Мелашвили и сотрудница МВД Грузии Наталья Ильичева. 

По версии обвинения, задержанные скрыли наличие карты 1937-1938 года, из-за чего Грузия чуть не лишилась 3,5 тысячи гектаров своей территории, в том числе части монастырского комплекса Давид-Гареджи.

Темы:
Дело о незаконной демаркации грузино-азербайджанской границы (34)


Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Торговля на рынке. Новогодний базар
Скоро новогоднее застолье: бойкая торговля на рынках в Тбилиси - фото
Большие надежды: в Грузии с нетерпением провожают 2020 год - видео
Большие надежды: в Грузии с нетерпением провожают 2020 год - видео
Падение внешней торговли Грузии - данные статистики
Падение внешней торговли Грузии - данные статистики
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться