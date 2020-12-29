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Конституционный суд Грузии

В Грузии уравняли права задержанных в рабочее и в нерабочее время

photo: Constitutional Court of Georgia / FB
Политика
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/politics/20201229/250490055/V-Gruzii-uravnyali-prava-zaderzhannykh-v-rabochee-i-v-nerabochee-vremya.html

Конституционный суд продлил действие спорной нормы до 1 июня 2021 года, чтобы дать парламенту возможность уравнять время и решить вопрос дискриминации

ТБИЛИСИ, 29 дек – Sputnik. Конституционный суд признал неконституционной норму Кодекса административных правонарушений, которая позволяла держать в тюрьме в течение 48 часов задержанных в нерабочее время, говорится в сообщении на сайте суда.

Иск против парламента Грузии подала неправительственная организация "Ассоциация молодых юристов", которая увидела признаки дискриминации в норме, которая позволяла продлить до 48 часов арест для задержанных за административное нарушение в нерабочее для судов время, тогда как для задержанных в рабочее время максимальный срок не должен превышать 12 часов.

Конституционный суд Грузии
© Sputnik / Seyran Baroyan
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Конституционный суд установил дискриминацию в норме, отметив, что у задержанных в рабочее и в нерабочее время должны быть одинаковые права и срок задержания.

Он также установил, что такая разница не служит легитимной причине осуществления правосудия, и отметил, что даже при 24 часах задержания, часть времени ареста приходится на время работы суда и продление ареста не может быть объяснено нерабочими часами суда.

Чтобы не допустить коллапса при задержаниях в нерабочее время, Конституционный суд продлил действие спорной нормы до 1 июня 2021 года, чтобы дать парламенту возможность уравнять время и решить вопрос дискриминации.

Теги:
Грузия, Конституционный суд Грузии


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