Канцлер Германии поздравила Георгия Гахария с назначением премьером Грузии

Главные темы

Электрораспределительные компании считают повышение тарифа недостаточным Потребительский тариф для жителей Тбилиси и регионов Грузии повысится на 3,5 тетри, а для коммерческих компаний – на 11-12 тетри 705

Первые лица Грузии соболезнуют хорватскому народу Во вторник днем в Хорватии произошло землетрясение силой 6,3 балла по шкале Рихтера, согласно последней информации погибли семь человек 1184