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Федеральный канцлер ФРГ Ангела Меркель

Канцлер Германии поздравила Георгия Гахария с назначением премьером Грузии

© photo: Sputnik / Alexander Vitvitsky
Политика
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/politics/20201230/250492245/Kantsler-Germanii-pozdravila-Georgiya-Gakhariya-s-naznacheniem-premerom-Gruzii.html

Ангела Меркель выражает надежду на продолжение тесного сотрудничества и партнерства между двумя странами и в будущем

ТБИЛИСИ, 30 дек — Sputnik. Канцлер Германии Ангела Меркель поздравила Георгия Гахария с назначением премьер-министром Грузии.

Премьер-министр Грузии Георгий Гахария
photo: Government of Georgia / FB
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В своем послании канцлер ФРГ подчеркнула, что Германия продолжит надежное партнерство Грузии на пути развития правового государства и демократических структур.

"Уважаемый господин премьер-министр, поздравляю вас с переизбранием на эту должность. Тесные двухсторонние отношения между нашими странами создают хорошую основу для будущего сотрудничества и углубления отношений между нашими народами. Германия продолжит надежное партнерство Грузии на пути развития правового государства и демократических структур. Желаю успехов и сил в выполнении ответственных задач в период больших вызовов", – говорится в официальном письме Ангелы Меркель.

Новоизбранный парламент Грузии десятого созыва выразил доверие новому составу правительства во главе с премьер-министром Георгием Гахария 24 декабря.

Теги:
Поздравление, Германия, Грузия


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