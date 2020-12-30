Канцлер Германии поздравила Георгия Гахария с назначением премьером Грузии

ТБИЛИСИ, 30 дек — Sputnik. Канцлер Германии Ангела Меркель поздравила Георгия Гахария с назначением премьер-министром Грузии.
В своем послании канцлер ФРГ подчеркнула, что Германия продолжит надежное партнерство Грузии на пути развития правового государства и демократических структур.
"Уважаемый господин премьер-министр, поздравляю вас с переизбранием на эту должность. Тесные двухсторонние отношения между нашими странами создают хорошую основу для будущего сотрудничества и углубления отношений между нашими народами. Германия продолжит надежное партнерство Грузии на пути развития правового государства и демократических структур. Желаю успехов и сил в выполнении ответственных задач в период больших вызовов", – говорится в официальном письме Ангелы Меркель.
Новоизбранный парламент Грузии десятого созыва выразил доверие новому составу правительства во главе с премьер-министром Георгием Гахария 24 декабря.