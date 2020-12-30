Депутатские деньги: кто из оппозиционных парламентариев как распорядился своей зарплатой

Парламент Грузии отложил до февраля рассмотрение заявлений оппозиционных депутатов о сложении с себя полномочий, а до этого им полагается выплачивать зарплату. Оппозиция встала перед дилеммой - что с ней делать?

ТБИЛИСИ, 30 дек — Sputnik. Депутаты от оппозиции, которым парламент Грузии десятого созыва пока не прекратил полномочия, получили свою первую депутатскую зарплату.

"Грузинская мечта" приглашает в парламент оппозицию, но не всю>>

Но реакция на это у каждого была своя. Практически больше половины из 60 депутатов, прошедших в парламент от восьми оппозиционных партий, уже написали заявления о сложении с себя депутатских полномочий в знак протеста. Они отказываются входить в парламент, считая его нелегитимным, избранным в результате фальсификации выборов 31 октября.

Так кто и как распорядился своей довольно не маленькой (более четырех тысяч лари) первой зарплатой.

Свою депутатскую зарплату один из лидеров оппозиционной партии "Европейская Грузия" Давид Бакрадзе решил использовать с пользой для народа и потратил ее на новогодние подарки и помощь социально нуждающимся гражданам.

На странице партии в Facebook опубликованы фото и видео этой своего рода благотворительной акции.

Как поясняет Бакрадзе, до тех пор, пока "Грузинская мечта" будет выплачивать ему зарплату депутата, он будет использовать ее в благотворительных целях.

"Грузинская мечта " пока не удовлетворила наши заявления о выходе из парламента, поэтому в декабре я, как действующий депутат, получил зарплату, и я и мои коллеги из оппозиции решили доставить хоть немного радости людям, которые нуждаются", - сказал Бакрадзе.

По его словам, сегодня люди попали в очень сложное положение, для многих Новый год стал не праздником надежды и радости, а осознанием своего нелегкого жизненного положения.

Новогодние подарки от Давида Бакрадзе сегодня получили социально незащищенные в Исанском и Самгорском районах Тбилиси.

Вместе с тем среди оппозиции нашлись менее гордые. Какая-то часть из них не получила депутатской зарплаты и выясняла в парламенте - почему?

По информации Первого канала, речь идет о депутатах от "Альянса патриотов Грузии" Авто Энукидзе, от блока "Единое Национальное движение - Сила в единстве" Бачуки Кардава и от "Европейской Грузии" Тариэле Накаидзе.

Бачуки Кардава уже прокомментировал распространившуюся в СМИ информацию, заявив, что он не просил начислить ему зарплату.

"Заработная плата стала инструментом политического пинг-понга. Это еще одно доказательство некомпетентности этого правительства. Дамы и господа, Бачуки Кардава не является и никогда не будет депутатом нелегитимного парламента. Что касается зарплаты, то, если она окажется в моих руках к весенним протестам, я обязательно потрачу эти деньги технику, мегафоны и дождевики, которые я уже заказал", - написал Кардава в соцсети.

Одной из первых на свою первую депутатскую зарплату отреагировала на прошлой неделе недавно покинувшая ряды "Европейской Грузии" Элене Хоштария - она вернула деньги назад. Хоштария выложила в сети две фотографии в подтверждение транзакции.

"Парламент не обращает внимание на то, что нас нет, и зачислил зарплату. Как круто они придумали. За считанные секунды получили все назад", - написала Хоштария на своей странице в социальной сети Facebook.

О начислении депутатской зарплаты также сообщила в социальной сети Нато Чхеидзе, которая баллотировалась в законодательный орган по избирательным спискам блока "Единое национальное движение – Сила в единстве".

"Вчера мне зачислили парламентскую зарплату, причем полностью. Ни на один тетри меньше… Сейчас я думаю, что мне делать с этой "дьявольской суммой", - написала Чхеидзе в Facebook.

В парламент Грузии десятого созыва нет ни одного из депутатов от оппозиции.

К этому времени от депутатских мандатов официально отказались представители блока "Единое национальное движение – Сила в единстве" (36 мандатов), "Европейская Грузия" (пять мандатов), "Стратегия Агмашенебели" (четыре мандата), "Лело для Грузии" (четыре мандата) и Лейбористской партии Грузии (один мандат), а также три из четырех представителей партии "Альянс патриотов".