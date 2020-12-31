Такого посла ЕС в Грузии вы еще не видели – Карл Харцель поздравил грузин с Новым годом

Помимо теплых слов поздравления с наступающим Новым годом, посол, его супруга и музыкант Заза Хуцишвили сделали жителям Грузии и музыкальный подарок

ТБИЛИСИ, 31 дек — Sputnik. Посол ЕС в Грузии Карл Харцель вместе с супругой Метте и музыкантом Зазой Хуцишвили подготовили для жителей Грузии необычный новогодний подарок.

Импровизированное трио записало популярную в Грузии песню Якоба Бобохидзе "Пипкеби" ("Снежинки"). Карл Харцель сел за ударные, а его супруга Метте взяла в руки бас-гитару.

Праздничное видео размещено в Facebook на странице представительства ЕС в Грузии.

Харцель не только поздравил всех с наступающим Новым годом, но и подвел итоги года уходящего.

Посол поблагодарил грузинский народ за солидарность, за поддержку европейских стран в борьбе с пандемией, выразил благодарность ЕС за беспрецедентную поддержку Грузии и помощь в осуществлении антикризисного плана.

Особую благодарность Карл Харцель выразил грузинским врачам, для которых этот год выдался крайне тяжелым.

Посол ЕС коснулся политического кризиса в Грузии и выразил надежду, что вскоре его удастся преодолеть, а вся политическая энергия будет направлена на усиление и объединение страны.

"Грузия маленькая, но великая страна. Вместе вы способны исполнить все свои желания и мечты. Если будете едины, то никто не сможет вас остановить", – сказал дипломат.

Карл Харцель выразил надежду, что в 2021 году слово COVID станет уже историей, а свет в конце тоннеля будет сиять еще ярче.