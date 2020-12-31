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Карл Харцель

Такого посла ЕС в Грузии вы еще не видели – Карл Харцель поздравил грузин с Новым годом

photo: European Union in Georgia / FB
Политика
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Темы:
Новый год 2021 (31)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/politics/20201231/250507571/Takogo-posla-ES-v-Gruzii-vy-esche-ne-videli--Karl-Khartsel-pozdravil-gruzin-s-Novym-godom.html

Помимо теплых слов поздравления с наступающим Новым годом, посол, его супруга и музыкант Заза Хуцишвили сделали жителям Грузии и музыкальный подарок

ТБИЛИСИ, 31 дек — Sputnik. Посол ЕС в Грузии Карл Харцель вместе с супругой Метте и музыкантом Зазой Хуцишвили подготовили для жителей Грузии необычный новогодний подарок.

Импровизированное трио записало популярную в Грузии песню Якоба Бобохидзе "Пипкеби" ("Снежинки"). Карл Харцель сел за ударные, а его супруга Метте взяла в руки бас-гитару.

Праздничное видео размещено в Facebook на странице представительства ЕС в Грузии.

Харцель не только поздравил всех с наступающим Новым годом, но и подвел итоги года уходящего.

Посол поблагодарил грузинский народ за солидарность, за поддержку европейских стран в борьбе с пандемией, выразил благодарность ЕС за беспрецедентную поддержку Грузии и помощь в осуществлении антикризисного плана.

Особую благодарность Карл Харцель выразил грузинским врачам, для которых этот год выдался крайне тяжелым.

Посол ЕС коснулся политического кризиса в Грузии и выразил надежду, что вскоре его удастся преодолеть, а вся политическая энергия будет направлена на усиление и объединение страны.

"Грузия маленькая, но великая страна. Вместе вы способны исполнить все свои желания и мечты. Если будете едины, то никто не сможет вас остановить", – сказал дипломат.

Карл Харцель выразил надежду, что в 2021 году слово COVID станет уже историей, а свет в конце тоннеля будет сиять еще ярче.

Темы:
Новый год 2021 (31)
Теги:
Новый год, Евросоюз, Грузия


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