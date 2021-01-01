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Нино Бурджанадзе лидер партии Демократическое движение

Из политического кризиса Грузию могут вывести лишь досрочные выборы – Бурджанадзе

© Sputnik / Vladimir Umikashvili
Политика
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Темы:
Политическая жизнь Грузии (231)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/politics/20210101/250514170/Iz-politicheskogo-krizisa-Gruziyu-mogut-vyvesti-lish-dosrochnye-vybory---Burdzhanadze.html

Для достижения цели оппозиция пока остановилась на акциях протеста, которые начнет весной, но если ситуация потребует, заявила Нино Бурджанадзе, не исключены решительные действия

ТБИЛИСИ, 1 янв — Sputnik. В любой демократической стране выходом из политического кризиса являются досрочные выборы, заявила лидер партии "Единая Грузия" экс-спикер парламента Нино Бурджанадзе в интервью "Ъ". 

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Она прокомментировала политическую ситуацию в Грузии, создавшуюся после парламентских выборов 31 октября. Оппозиция сочла их сфальсифицированными и отказалась входить в парламент, требуя досрочных выборов. Встретив в этом вопросе упорное сопротивление правящей партии, оппозиция начала готовиться к перманентным акциям протеста весной.

Гиги Угулава, Нино Бурджанадзе, Шалва Нателашвили, другие политики на подписании меморандума
© Sputnik / STRINGER
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"Мы требуем проведения досрочных, внеочередных выборов – это выход из политического кризиса в любом демократическом государстве. Если это произойдет, то акций не будет. А если не будет соглашения, то мирные акции протеста являются одной из демократических, конституционных, конвенционных форм давления на правительство. И, безусловно, эта форма будет использована", – заявила Бурджанадзе.

Вместе с тем она отметила, что если ситуация потребует и акции не возымеют действия, дело может дойти и до революции.

"Конечно, мы не хотим революции, не хотим нестабильности в стране. Но если для того, чтобы страна стала реально свободной и нормальной, потребуются революционные действия, значит, так было суждено. Оппозиция не хочет революции, но, если она произойдет, в этом будут виноваты только власти", – подчеркнула политик.

О том, что оппозиция готовит революционный сценарий развития событий в стране,  ранее неоднократно заявлял исполнительный секретарь правящей партии "Грузинская мечта" Ираклий Кобахидзе. 

В данный момент ни один из 60 представителей оппозиционных партий не принимает участия в работе парламента. При этом, большая часть из них уже подали заявки об отказе от мандатов.

Два месяца месяца политический кризис, возникший в стране после парламентских выборов 31 октября, пытались разрядить послы ЕС и США, которые выступают посредниками в переговорах между властью и оппозицией, однако, безрезультатно.

 

 

Темы:
Политическая жизнь Грузии (231)
Теги:
Нино Бурджанадзе, Оппозиция, Грузия


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