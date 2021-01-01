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Зураб Джапаридзе. Масштабная акция протеста оппозиции в воскресенье 8 ноября 2020 перед зданием парламента Грузии

Зураб Джапаридзе верен себе – он и свой день рождения справил оригинально

© Sputnik / Vladimir Umikashvili
Политика
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/politics/20210101/250516063/Zurab-Dzhaparidze-veren-sebe---on-i-svoy-den-rozhdeniya-spravil-originalno.html

На дне рождения, которое проходило в виде публичного мероприятия и на которое мог прийти любой желающий, все были в масках и соблюдали дистанцию, но веселью это не помешало

ТБИЛИСИ, 1 янв — Sputnik. Лидер партии "Гирчи – Больше свободы" Зураб Джапаридзе отметил свой день рождения публичным мероприятием, так он выразил протест введенным в стране ограничениям, сообщает телекомпания Rustavi 2.

Политолог: для Грузии и одной партии "Гирчи" уже много>>

С учетом того, что в стране не работает ни один бар и ресторан, Джапаридзе решил отметить свой день рождения публичным мероприятием. По его словам, поскольку 31 декабря в Тбилиси ничего не работало, он решил пригласить людей на свой день рождения и всем вместе повеселиться.

Шишки на хвойных деревьях
© Sputnik / Alexander Imedashvili
В Грузии прошел самый необычный учредительный съезд – основана вторая партия "Гирчи"

Как утверждает Джапаридзе, на мероприятии были соблюдены все минимальные меры безопасности, чтобы не заразить друг друга коронавирусом.

"У меня день рождения. Никто ничего не нарушает. На всех маски и так далее – все соблюдают правила, никаких проблем. Мы должны выбраться из этого болота, в которое мы упали в 2020 году", – заявил Джапаридзе.

Зураб Джапаридзе и его партия "Гирчи" считаются самыми оригинальными и эпатажными в Грузии. Совсем недавно, после парламентских выборов 31 октября из-за внутренних разногласий между четырьмя главными лидерами партия раскололась. Обе стороны оставили за собой старое название партии. Джапаридзе добавил к своей "Гирчи" еще и "больше свободы". И учредительный съезд он провел оригинально – весь актив партии был избран за шесть минут, что стало рекордом в грузинской политике.

Сейчас в Грузии две партии с практически одинаковым названием "Гирчи", что в переводе с грузинского означает "Шишка". Но к какой из них будет приковано внимание общественности, догадаться нетрудно.

Теги:
Зураб Джапаридзе, Партия "Гирчи", Грузия


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